Opozicija siūlo dėl kontrabandinių balionų skelbti nepaprastąją padėtį

2025-12-05 09:45
Jūratė Skėrytė (BNS)

Tęsiantis kontrabandinių balionų krizei Seimo opozicijos atstovai siūlo pasienyje su Baltarusija skelbti nepaprastąją padėtį.

Kontrabandiniai balionai
Kontrabandiniai balionai / Asociatyvi VSAT nuotr.

„Yra rimtų argumentų ir už tai, kad reikėtų skelbti nepaprastąją padėtį, o ne ekstremalią situaciją. Ekstremalioji situacija yra gana toks švelnus režimas, turint galvoje, koks tai iššūkis. Nepaprastoji padėtis tikrai atrištų rankas mūsų tarnyboms kovoti ant žemės su šia problema“, – penktadienį po pasitarimo Vyriausybės žurnalistams sakė Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen.

Apie tokio režimo įvedimo tikslingumą anksčiau „Žinių radijui“ užsiminė ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis.

