Opozicija siūlo dėl kontrabandinių balionų skelbti nepaprastąją padėtį

„Yra rimtų argumentų ir už tai, kad reikėtų skelbti nepaprastąją padėtį, o ne ekstremalią situaciją. Ekstremalioji situacija yra gana toks švelnus režimas, turint galvoje, koks tai iššūkis. Nepaprastoji padėtis tikrai atrištų rankas mūsų tarnyboms kovoti ant žemės su šia problema“, – penktadienį po pasitarimo Vyriausybės žurnalistams sakė Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
Apie tokio režimo įvedimo tikslingumą anksčiau „Žinių radijui“ užsiminė ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis.
