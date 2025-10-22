Po smurto bangos Peru sostinėje paskelbta nepaprastoji padėtis

„Ministrų tarybos patvirtinta nepaprastoji padėtis įsigalios trečiadienio vidurnaktį ir Limos metropolijoje bei Kaljao mieste galios 30 dienų“, – sakė J. Jeri kreipimesi į tautą, kurį transliavo visuomeninė televizija.
Įvedus nepaprastąją padėtį, vyriausybė gali siųsti kariuomenę patruliuoti gatvėse ir apriboti susirinkimų laisvę bei kitas teises.
Tai pirmieji svarbūs laikinojo prezidento veiksmai nuo tada, kai jis beveik prieš dvi savaites pradėjo eiti pareigas, siekiant spręsti sparčiai augančią nusikalstamumo krizę.
Pietų Amerikos šalį jau kelias savaites drebina protestai, o anksčiau šį mėnesį įstatymų leidėjai balsavo už prezidentės Dinos Boluarte (Dinos Boluartės), kurią kritikai kaltino dėl išaugusio nusikalstamumo ir korupcijos, apkaltą.
„Pastaraisiais metais nusikalstamumas neproporcingai išaugo, sukeldamas didžiulį skausmą tūkstančiams šeimų ir dar labiau stabdydamas šalies pažangą. Tačiau tai baigėsi. Šiandien pradedame keisti nesaugumo Peru naratyvą“, – savo kalboje sakė J. Jeri.
„Kovoje su nusikalstamumu pereiname nuo gynybos prie puolimo – kovos, kuri leis mums susigrąžinti taiką, ramybę ir milijonų Peru gyventojų pasitikėjimą“, – pridūrė jis.
Kovoje su nusikalstamumu pereiname nuo gynybos prie puolimo – kovos.
Kovo–liepos mėnesiais Limoje jau buvo iš dalies įvesta nepaprastoji padėtis po vieno garsaus muzikanto nužudymo, priskiriamo organizuotam nusikalstamumui.
Jaunimo vadovaujamos demonstracijos į Limos ir kelių kitų miestų gatves sukvietė tūkstančius Peru gyventojų, nusivylusių valdžios nesugebėjimu spręsti gilėjančios nusikalstamumo krizės.
Per pastarąjį mėnesį per protestus buvo sužeista daugiau kaip 200 žmonių, įskaitant policijos pareigūnus, protestuotojus ir žurnalistus, o vieną žmogų policija nušovė.
Saugumo krizė Peru, kuri ypač smarkiai paveikė transporto sektorių – šiemet, kaip manoma, per su turto prievartavimu susijusius išpuolius žuvo mažiausiai 47 autobusų vairuotojai – paskatino spalio 10 dieną atleisti D. Boluarte iš pareigų.
Parlamento pirmininkas J. Jeri laikinai eis prezidento pareigas iki 2026 metų liepos.
Per pastarąjį dešimtmetį Peru pasikeitė septynios vyriausybės.
