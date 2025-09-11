Lenkija apriboja oro eismą rytinėje šalies dalyje

Apie tai ji pranešė kitą dieną po to, kai virš savo teritorijos numušė Rusijos dronų.
Oro eismas Lenkijos pasienyje su Baltarusija ir Ukraina iki gruodžio 9 dienos bus uždarytas civiliniams skrydžiams, išskyrus retas išimtis, teigiama oro eismo kontrolės agentūros PAZP pranešime.
Ribojimai teritorijoje, pavadintoje „apribojimų zona EP R129“, įsigaliojo trečiadienio vakarą.
Pranešime teigiama, kad ši priemonė „įvedama siekiant užtikrinti nacionalinį saugumą“.
Agentūra teigė, kad skrydžiai apribojimų zonoje draudžiami nuo saulėtekio iki saulėlydžio, išskyrus pilotuojamus orlaivius, judančius pagal skrydžio planą su tinkamais atsakikliais ir palaikančius abipusį ryšį su oro eismo reguliavimo pareigūnais.
Taip pat numatytos išimtys kariniams orlaiviams ir kai kuriems specialiosios paskirties skrydžiams.
„Nuo saulėlydžio iki saulėtekio galioja visiškas skrydžių draudimas, išskyrus karinius orlaivius (...) EP R129 zonoje civiliniams nepilotuojamiems orlaiviams galioja 24 valandų skrydžių draudimas“, – pranešė PAZP.
Pasak pareigūnų, niekas nenukentėjo po devyniolikos Lenkijos oro erdvės pažeidimų. Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas sakė, kad Varšuvai ir jos sąjungininkėms pakėlus naikintuvus buvo numušti mažiausiai trys dronai. Vėliau pranešta, kad šešiolikos dronų nuolaužos buvo rastos.
Varšuvą incidentą vadina didelio masto provokacija, nukreipta prieš Lenkiją.
Naujausi komentarai