 Lavrovas: Maskva nestabdys operacijos Ukrainoje

Lavrovas: Maskva nestabdys operacijos Ukrainoje

2026-09-23 20:01
BNS inf.

Maskva nestabdys daugiau nei ketverius metus besitęsiančio karo su Ukraina, Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybai trečiadienį pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas.

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<span>Lavrovas: Maskva nestabdys operacijos Ukrainoje</span>
Lavrovas: Maskva nestabdys operacijos Ukrainoje / Socialinių tinklų nuotr.

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„Mes nesirengiame stabdyti savo specialiosios karinės operacijos“, – sakė S. Lavrovas.

Jis taip pat apkaltino Europą, kad ši nori pasinaudoti kovų sustabdymu, kad „aprūpintų Kyjivo režimą ginklais“.

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Sergejus Lavrovas
Rusija
karas Ukrainoje
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