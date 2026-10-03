Latvijos parlamento rinkimuose balsavo virš 50 proc. rinkėjų

Iš jų mažiausiai 622 500 rinkėjų, arba 39,94 proc. balsavimo teisę turinčių rinkėjų, balsavo šeštadienį, o likusieji balsavo iš anksto.
Rinkėjų aktyvumas šiuose Saeimos rinkimuose buvo mažesnis nei ankstesniuose parlamento rinkimuose, vykusiuose 2022 ir 2018 m. Tada rinkimų dieną rinkimų punktai buvo atidaryti viena valanda ilgiau, tačiau išankstinis balsavimas buvo galimas tik tris dienas ir tik ribotame rinkimų punktų skaičiuje.
Prieš ketverius metus parlamento rinkimuose balsavo 59,41 proc. balsavimo teisę turinčių rinkėjų, o prieš aštuonerius metus – 54,56 proc.
15-osios Saeimos rinkimuose Latvijoje ir užsienyje balsavimo teisę turinčių rinkėjų skaičius siekė 1 557 615.
Rinkimų punktai Latvijoje šeštadienį dirbo iki 20 val.
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