 Latvijos parlamento rinkimuose balsavo virš 50 proc. rinkėjų

Latvijos parlamento rinkimuose balsavo virš 50 proc. rinkėjų

2026-10-03 22:45
Vytautė Marija Stankevič (ELTA)

Remiantis Centrinės rinkimų komisijos preliminariais duomenimis, 15-ojo Latvijos parlamento rinkimuose balsavo mažiausiai 791 tūkst. rinkėjų, t. y. 50,81 proc. balsavimo teisę turinčių rinkėjų.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Latvijos parlamento rinkimuose balsavo virš 50 proc. rinkėjų</span>
Latvijos parlamento rinkimuose balsavo virš 50 proc. rinkėjų / EPA/TOMS KALNINS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Iš jų mažiausiai 622 500 rinkėjų, arba 39,94 proc. balsavimo teisę turinčių rinkėjų, balsavo šeštadienį, o likusieji balsavo iš anksto.

Rinkėjų aktyvumas šiuose Saeimos rinkimuose buvo mažesnis nei ankstesniuose parlamento rinkimuose, vykusiuose 2022 ir 2018 m. Tada rinkimų dieną rinkimų punktai buvo atidaryti viena valanda ilgiau, tačiau išankstinis balsavimas buvo galimas tik tris dienas ir tik ribotame rinkimų punktų skaičiuje.

Prieš ketverius metus parlamento rinkimuose balsavo 59,41 proc. balsavimo teisę turinčių rinkėjų, o prieš aštuonerius metus – 54,56 proc.

15-osios Saeimos rinkimuose Latvijoje ir užsienyje balsavimo teisę turinčių rinkėjų skaičius siekė 1 557 615.

Rinkimų punktai Latvijoje šeštadienį dirbo iki 20 val.

Šiame straipsnyje:
rinkimai
Latvija
rinkėjai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų