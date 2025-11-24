Latvijos ministras: balionų iš Baltarusijos sulaukiame ir mes, bet mums jie grėsmės nekelia

Jis paaiškino, kad Latvijos atveju, skirtingai nei Lietuvoje, šie balionai nekelia rimtos grėsmės kritinei infrastruktūrai, mat netoli sienos nėra oro uosto. Visgi, pasak jo, kontrabandinių cigarečių krovinio svoris gali padaryti lokalizuotą žalą.
Nuo vakar iki šios dienos ryto Latvijos vidaus reikalų tarnybos sugebėjo perimti septynis balionus su kontrabanda iš Baltarusijos. Kiekviename iš šių balionų yra vidutiniškai apie 60 tūkst. nelegalių cigarečių.
„Darbas vis dar tęsiasi ir kiekiai yra tikslinami, bet šis reiškinys egzistuoja“, – sakė R. Kozlovskis.
Ministras paragino piliečius, kurie mato tokius balionus prie sienos, nelaukti, kol jie nusileis, ir nebandyti jų numušti. Užuot tai darius, jis prašė pranešti apie balionus valdžios institucijoms, kad nusikaltimas būtų saugiai ir veiksmingai užkardytas, neleidžiant kontrabandinėms prekėms patekti į šešėlinę Latvijos rinką.
R. Kozlovskis pridūrė, kad Latvijos vidaus reikalų tarnybos glaudžiai bendradarbiauja su kolegomis Lietuvoje ir Lenkijoje. Pasak jo, taip pat buvo surengti keli susitikimai, kuriuose dalytasi patirtimi, kaip kovoti su šiuo reiškiniu.
Meteorologinių balionų su kontrabandinėmis cigaretėmis Latvijoje buvo aptikta ir anksčiau.
Spalio 7 d. Kraslavos regione buvo aptiktas meteorologinis balionas su 30 tūkst. cigarečių su baltarusiškomis banderolėmis.
Spalio 3 d. Aukštutinės Dauguvos savivaldybėje prie Baltarusijos sienos teisėsaugos pareigūnai aptiko balioną su 28,76 tūkst. baltarusiškų cigarečių.
Rugsėjo 8 d. pasienio pareigūnai Aukštutinės Dauguvos savivaldybėje aptiko du meteorologinius balionus su 60 tūkst. baltarusiškų cigarečių.
Gegužės mėnesį balioną su kontrabandinėmis cigaretėmis pasienio pareigūnai taip pat aptiko Ludzos savivaldybėje aptiko.
Pastaraisiais mėnesiais iš Baltarusijos plūstantys meteorologiniai balionai su kontrabandinėmis cigaretėmis sukėlė rimtų problemų Lietuvos oro uostuose. Dėl šių balionų keliamos grėsmės civilinei aviacijai keletą kartų teko uždaryti Vilniaus oro uostą.
Minskui nesiimant veiksmų spręsti šią situaciją, Lietuva spalio pabaigoje nusprendė uždaryti likusius du pasienio kontrolės punktus su Baltarusija vienam mėnesiui, tačiau trečiadienį Lietuvos vyriausybė nusprendė atidaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus anksčiau nei buvo planuota.
Naujausi komentarai