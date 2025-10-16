 Latvijoje rusui tinklaraštininkui skirta laisvės atėmimo bausmė ir deportacija iš šalies

Latvijoje rusui tinklaraštininkui skirta laisvės atėmimo bausmė ir deportacija iš šalies

2025-10-16 12:21
Viljama Sudikienė (ELTA)

Latvijos žiniasklaida pranešė, kad Kuržemės apylinkės teismas Ventspilyje trečiadienį skyrė Rusijos tinklaraštininkui Sergejui Chromenkovui laisvės atėmimo bausmę ir išsiuntimą iš šalies dėl kaltinimų nusikaltimais žmoniškumui, taikai ir viešu karo nusikaltimų šlovinimu naudojant automatizuotą duomenų apdorojimo sistemą.

Latvijoje rusui tinklaraštininkui skirta laisvės atėmimo bausmė ir deportacija iš šalies / Pixabay nuotr.

Teismas nusprendė Rusijos piliečiui S. Chromenkovui skirti vienerių metų laisvės atėmimo bausmę ir vėliau išsiųsti jį iš Latvijos. Nutartis dar neįsigaliojo.

Pasak laikraščio „Latvijas Avize“, S. Chromenkovas kaltinamas tuo, kad nuo 2024 m. liepos 13 d. iki spalio 4 d. per savo socialinio tinklo „TikTok“ profilį, naudodamas vartotojo vardą hromen71, rusų kalba paskelbė keturis vaizdo įrašus, kuriuose gyrė ir teisino Rusijos ginkluotųjų pajėgų Ukrainoje įvykdytus karo nusikaltimus.

Tai pirmas kartas, kai S. Chromenkovas pasirodė teisme. Jis yra Rusijos pilietis, turintis leidimą gyventi Latvijoje, šis leidimas galioja iki  kitų metų vidurio.

Nutartis dar neįsiteisėjo ir gali būti apskųsta Kuržemės apygardos teismui.

Latvija
nuteistas rusų tinklaraštininkas

