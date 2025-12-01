Latvija pratęsia sienos su Baltarusija sustiprintos apsaugos režimą

Dabartinis sprendimas taikyti sustiprintą sienos apsaugos režimą galios iki gruodžio 31-osios.
Pasak Vidaus reikalų ministerijos, nelegalios imigracijos spaudimas išlieka didelis. Nors prie Latvijos ir Baltarusijos sienos pastatyta tvora yra reikšminga kliūtis migracijai, būna atvejų, kai tvora apgadinama ir migrantai kerta sieną.
Techninės infrastruktūros kūrimą čia planuojama užbaigti iki 2026 metų pabaigos.
Ministerija pabrėžė, kad Baltarusijos atvirai remiamas Rusijos karas prieš Ukrainą turėtų būti laikomas papildomu rizikos veiksniu ir galimu motyvu Baltarusijai tęsti pastangas destabilizuoti padėtį prie savo sienos su Latvija.
Šiemet latvių pasieniečiai jau užkirto kelią 11 847 žmonių bandymams neteisėtai patekti į Latviją iš Baltarusijos, o 31 asmuo buvo įleistas į Latviją dėl humanitarinių priežasčių.
Pernai 5 388 žmonėms neleista neteisėtai kirsti sienos, bet 26 buvo įleisti dėl humanitarinių priežasčių.
Sustiprintas sienos apsaugos režimas galioja Ludzos, Kraslavos ir Aukštutinės Dauguvos regionuose, Daugpilyje ir Rėzeknės regiono Kaunatos rajone.
