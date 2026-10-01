Latvija apribojo rusų kalbos vartojimą

Latvijos parlamentas sprendimą priėmė ketvirtadienį, spalio 1 dieną. Už pataisas balsavo 55, prieš buvo 24 parlamentarai.
Anksčiau visuomeninė žiniasklaida privalėjo kurti programas tautinių mažumų kalbomis. Po 2026 m. kovo 30 d. Latvijos Konstitucinio Teismo sprendimo ši tvarka turėjo būti pakeista. Teismas nusprendė, kad visuomeninio transliuotojo LSM kuriamas turinys pirmiausia turi būti latvių kalba.
Pasak teismo, rusų kalba Latvijoje yra savarankiška mažumos kalba, todėl valstybei neprivaloma jai teikti papildomos paramos. Kartu teismas pabrėžė, kad parama turėtų būti teikiama toms mažumų kalboms, kurios nelaikomos savarankiškomis.
Pagal teismo apibrėžimą, savarankiška mažumos kalba yra ta, kuria kalba reikšminga šalies gyventojų dalis ir kurią palaiko stabili socialinė struktūra, kultūros organizacijos bei žiniasklaidos priemonės. Teismas pabrėžė, kad rusų kalba Latvijoje tebėra plačiai vartojama, komerciniai transliuotojai kuria turinį rusų kalba.
Teismo teigimu, ankstesnė visuomeninei žiniasklaidai nustatyta pareiga prisidėjo prie „paralelinės informacinės erdvės“ kūrimo ir susilpnino latvių kalbos, kaip vienintelės oficialios šalies kalbos, statusą.
Šią vasarą, pasikeitus vyriausybei, Saeima pradėjo įgyvendinti teismo sprendimą, todėl buvo priimtos įstatymo pataisos.
Pagal naujas taisykles turinys savarankiškomis kalbomis, įskaitant rusų kalbą, gali būti kuriamas tik trimis atvejais: ekstremaliosios situacijos atveju, nepaprastosios padėties atveju ir kai būtina konkrečiai paneigti klaidinančią, melagingą ir grėsmę demokratijai bei visai Latvijos valstybei keliančią informaciją. Trečiuoju atveju įstatymas reikalauja, kad visuomeninė žiniasklaida, vadovaudamasi proporcingumo principu, atsižvelgtų į grėsmės nacionaliniam saugumui mastą ir pobūdį.
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