Kuboje įsigalioja svarbios laisvosios rinkos reformos

Laisvosios rinkos reformas Kubos komunistų vadovybė paskelbė birželio mėnesį, kai sala po penkių mėnesių JAV degalų blokados balansavo ant žlugimo ribos.
Spaudžiama Vašingtono, Havana paskelbė 176 priemones, atveriančias salą privačioms investicijoms į įvairias sritis – nuo bankininkystės iki turizmo ir žemės ūkio.
Trečiadienį vyriausybė pradėjo įgyvendinti šiuos pokyčius, priimdama daugybę potvarkių, nutarimų ir reglamentų.
Vienu potvarkiu Kubos privačioms įmonėms buvo leista tiesiogiai bendradarbiauti su užsienio investuotojais, turėti sąskaitas užsienio bankuose ir importuoti bei eksportuoti prekes be valstybinių tarpininkų.
Anksčiau dauguma užsienio investuotojų turėjo steigti bendrąsias įmones su valstybe.
Įgyvendinamos ir kitos reformos, pavyzdžiui, duotas leidimas steigti privačias įmones, kuriose dirba daugiau nei 100 darbuotojų, bei leidimas steigti privačius bankus, vaistines ir degalines.
Prezidentas Miguelis Diazas-Canelis yra neigęs, kad šios priemonės reiškia slaptą kapitalizmo įvedimą, teigdamas, kad jų tikslas – „išsaugoti“ socializmą.
Privatusis sektorius jau užpildo tuštumą, kurią paliko žlunganti Kubos valstybė.
Oficialiais duomenimis, Kuboje šiuo metu veikia daugiau nei 15 tūkst. mažų ir vidutinių įmonių, kuriose dirba daugiau nei trečdalis darbingo amžiaus gyventojų.
Privačios įmonės dabar dominuoja maisto ir degalų skirstymo srityse.
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