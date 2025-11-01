Korupcijos skandalo fone – Zelenskio pažadas

Korupciją tiriantys teisėsaugininkai teigia, kad energetikos sektoriuje galėjo būti pasisavinta apie 100 mln. JAV dolerių. Tai sukėlė visuomenės pasipiktinimą, nes tuo pačiu metu dėl Rusijos vykdomų atakų žmonėms atjungiamas elektros tiekimas.
Išaiškėjus korupcijos schemai, V. Zelenskis nurodė dviem ministrams atsistatydinti, o savo buvusiam verslo partneriui, kuris šią schemą galėjo sugalvoti, pritaikė sankcijas.
„Pradedame svarbių valstybės valdomų energetikos sektoriaus bendrovių pertvarką. Bus ne tik atliktas išsamus finansų auditas, bet ir atnaujinta šių bendrovių vadovybė“, – V. Zelenskis pareiškė socialinėje platformoje „X“.
Jis paragino per savaitę paskirti naują stebėtojų tarybą Ukrainos branduolinės energetikos bendrovėje „Energoatom“, kuri atsidūrė korupcijos skandalo centre. Anot jo, tai leistų visiškai pertvarkyti bendrovės valdymą.
Prezidentas taip pat paragino greitai skirti naują hidroenergetikos įmonės „Ukrhydroenergo“ vadovą ir įgyvendinti reformas naftos ir dujų bendrovėje „Naftogaz“.
V. Zelenskis anksčiau teigė, kad bus visiškai bendradarbiaujama su korupciją tiriančiais teisėsaugininkais.
„Įpareigojau valstybės pareigūnus palaikyti nuolatinį ir prasmingą bendravimą su teisėsaugos ir antikorupcijos tarnybomis. Visiškas skaidrumas ir sąžiningumas energetikos sektoriuje yra absoliutus prioritetas“, – jis sakė šeštadienį.
Kilus skandalui, kai kurie Ukrainos sąjungininkai Europoje paragino V. Zelenskio vyriausybę sustiprinti pastangas kovojant su korupcija.
Kaip pranešta anksčiau, Ukrainos nacionalinis kovos su korupcija biuras (NABU) lapkričio 10 d. paskelbė apie specialiąją operaciją korupcijai energetikos sektoriuje atskleisti. Tyrimo metu nustatyta, kad nusikalstamo susivienijimo nariai sukūrė plataus masto įtakos schemą strateginėms valstybės sektoriaus įmonėms, įskaitant „Energoatom“.
Antikorupcijos biuro darbuotojai atliko kratas verslininko ir bendrovės „Kvartal 95“ bendrasavininkio Tymuro Mindičiaus, taip pat teisingumo ministro Germano Galuščenkos, anksčiau dirbusio energetikos ministru, namuose.
Lapkričio 11 d., vykdydami tyrimą dėl korupcijos energetikos sektoriuje, teisėsaugos pareigūnai sulaikė penkis asmenis ir pranešė apie įtarimus septyniems asmenims. Tarp jų buvo verslininkas – nusikalstamo susivienijimo vadovas; buvęs energetikos ministro patarėjas; „Energoatom“ fizinės apsaugos ir saugumo vykdomasis direktorius; keturi užkulisinės pinigų plovimo struktūros nariai.
V. Zelenskis pareiškė, kad teisingumo ministras G. Galuščenka ir energetikos ministrė Svitlana Hrynčuk turi atsistatydinti, o ministrė pirmininkė Julija Svyrydenko Aukščiausiajai Radai pateikė siūlymą abu ministrus atleisti.