Kopenhagoje tūkstančiai žmonių protestuoja prieš Trumpo planus užimti Grenlandiją (Atnaujinta)

2026-01-17 14:28
BNS inf.

Tūkstančiai žmonių šeštadienį išėjo į Danijos sostinės gatves protestuodami prieš JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) planus užgrobti Grenlandiją. 

Grenlandija

Prie Kopenhagos rotušės susirinkę protestuotojai mojavo raudonos ir baltos spalvų Danijos ir Grenlandijos, autonominės Danijos teritorijos, vėliavomis ir skandavo: „Kalaallit Nunaat!“ – tai didžiulės Arkties salos pavadinimas grenlandų kalba.

