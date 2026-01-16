Danijoje lankosi JAV Kongreso nariai

11 kongresmenų ir kongresmenių, be kita ko, turėtų surengti derybas su Danijos ministre pirmininke Mette Frederiksen ir Grenlandijos premjeru Jensu-Frederiku Nielsenu. Jų vizitas rengiamas praėjus dviem dienoms po Vašingtone vykusio susitikimo, po kurio Kopenhaga pareiškė, kad Danija ir Jungtinės Valstijos turi „esminių nesutarimų“ dėl Grenlandijos ateities.
Naujienų agentūros AFP žurnalistas Kopenhagoje matė, kaip penktadienį prieš vidurdienį (vietos laiku) iš M. Frederiksen biuro išvažiavo didelis juodas mikroautobusas, tačiau premjerės biuras nepatvirtino, ar susitikimas įvyko.
JAV delegacija taip pat turėtų susitikti su Danijos parlamento nariais. Kongresmenų grupė apie vidurdienį atvyko į Danijos darbdavių asociacijos „Dansk Industri“ biurą susitikti su verslo lyderiais.
„Demonstruojame dvipartinį solidarumą su šios šalies žmonėmis ir Grenlandija. Jie daug dešimtmečių yra mūsų draugai ir sąjungininkai“, – žurnalistams sakė senatorius demokratas Dickas Durbinas.
„Norime, kad jie žinotų, jog mes tai labai vertiname. O prezidento pareiškimai neatspindi to, ką jaučia Amerikos žmonės“, – pridūrė jis.
D. Trumpas primygtinai tvirtina, kad JAV reikia strateginėje vietoje išsidėsčiusios Grenlandijos, ir yra sukritikavęs Daniją, jog ši nesiima pakankamai veiksmų, kad užtikrintų jos saugumą. JAV prezidentas šį argumentą pasitelkė nepaisant to, kad Grenlandija, kaip Danijos dalis, patenka po NATO saugumo skėčiu.
Be D. Durbino, JAV delegaciją sudaro Demokratų partijos senatoriai Chrisas Coonsas, Peteris Welchas ir Jeanne Shaheen, taip pat respublikonai Thomas Tillisas ir Lisa Murkowski. Prie delegacijos dar prisijungė Atstovų Rūmų demokratai Steny Hoyeris, Gregory Meeksas, Madeleine Dean, Sara Jacobs ir Sarah McBride.
Jie penktadienį ir šeštadienį viešės Kopenhagoje, o vėliau vyks į Pasaulio ekonomikos forumą Davose.
