Kinija pakartojo grasinimą užimti Taivaną

Taivano „grąžinimas“ Kinijai „yra neatskiriama pokario tarptautinės tvarkos dalis“, sakė Dong Junas tarptautinių karinių pareigūnų auditorijai Pekino Siangšano forume, kasmetiniame renginyje, kurio metu Kinija siekia parodyti regioninį lyderystę ir sustiprinti karinį bendradarbiavimą.
Pekinas laiko Taivaną – 23 mln. gyventojų demokratinę valstybę, kuri nuo 1949 metų yra valdoma atskirai nuo Kinijos – atsiskyrusia provincija ir neatmeta galimybės panaudoti jėgą, kad ją prijungtų prie savo teritorijos. Kinija beveik kasdien siunčia karo laivus ir lėktuvus prie Taivano, taip darydama karinį spaudimą.
Taivano prezidentas Lai Ching-te ir jo valdančioji Demokratinė pažangos partija atmeta Pekino teiginius ir tvirtina, kad Taivanas yra suvereni šalis, kurios ateitį turėtų spręsti jos gyventojai.
Dong Junas sakė, kad Kinija „niekada neleis, kad bet kokios separatistiniai bandymai pasiekti Taivano nepriklausomybę būtų sėkmingos“ ir kad ji yra pasirengusi užkirsti kelia „bet kokiam išoriniam kariniam įsikišimui“.
„Kinijos kariuomenė yra pasirengusi bendradarbiauti su visomis šalimis kaip jėga, užtikrinanti pasaulinę taiką, stabilumą ir pažangą“, – teigė jis.
Neminėdamas Jungtinių Valstijų, Dong Junas kritikavo „tokį elgesį kaip išorinė karinė intervencija, įtakos sferų siekimas ir kitų vertimas pasirinkti pusę“. Jis pavadino tai priemonėmis, kuriomis siekiama „paskandinti tarptautinę bendruomenę chaose ir konflikte“.
Saugumo forumas organizuojamas po to, kai Pekinas šį mėnesį surengė didžiulę karinę paradą, skirtą Antrojo pasaulinio karo pabaigos 80-mečiui paminėti. Kinijos kariuomenė, didžiausia pasaulyje, parade pademonstravo savo pažangią ginkluotę, įskaitant kiniškas hipersonines raketas ir tankus.
Dong Junas pabrėžė, kaip svarbu išlaikyti „į JT (Jungtines Tautas) orientuotą tarptautinę sistemą“ kaip pasaulinės taikos ir stabilumo pagrindą.
„Turime ginti pokario tvarką, – sakė jis. – Nesiekiame pakeisti esamos tvarkos ar sukurti naujos. Mūsų tikslas – sustiprinti sistemos pamatą ir ramsčius.“
