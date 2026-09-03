Kinija įspėja Prancūziją atsisakyti greitosios mados įstatymo

Antradienį įsigaliojusiame įstatyme numatoma tam tikriems gaminiams taikyti mokesčius, kurie galiausiai sieks beveik 20 eurų už vieną drabužį. Tokios priemonės imtasi Paryžiui siekiant sumažinti šios pramonės šakos poveikį aplinkai ir vietos ekonomikai.
„Kinija ragina Prancūziją nedelsiant sustabdyti prieš ultragreitąją madą nukreipto įstatymo įgyvendinimą“, – pareiškė Prekybos ministerijos atstovė Huang Ling, kai per spaudos konferenciją jos buvo paklausta apie šį teisės aktą.
Huang Ling teigė, kad Kinija „kategoriškai prieštarauja atkakliam Prancūzijos norui įgyvendinti šią prekybą ribojančią priemonę, kuri yra akivaizdžiai diskriminacinė“.
„Jei Prancūzija ir toliau laikysis šio kurso, Kinija imsis būtinų priemonių, siekdama apginti teisėtas Kinijos įmonių teises ir interesus“, – įspėjo ji.
„Prancūzija prisiims visą atsakomybę už visas dėl to kylančias pasekmes“, – pabrėžė atstovė.
Pagal minėtą Prancūzijos įstatymą, „ultragreitoji mada“ nustatoma pagal du kriterijus: į rinką pateiktų drabužių kiekį ir drabužių taisymo išlaidas, palyginti su jų pirkimo kaina.
Mokestis už vienetą bus nustatomas pagal nustatytą skalę, atsižvelgiant į tai, kaip kiekvienas produktas įvertinamas pagal abu šiuos kriterijus.
„Shein“, žinoma dėl savo itin žemų kainų ir greitai pagamintų drabužių, antradienį gana blankiai debiutavo Honkongo vertybinių popierių biržoje po to, kai žlugo ankstesni planai surengti pirminį viešą akcijų platinimą Niujorke ir Londone.
Elektroninė mažmenininkė 2021–2022 metais perkėlė savo būstinę į Singapūrą ir analitikai teigia, kad tai buvo padaryta siekiant išvengti vis didėjančios pasaulinės priežiūros, nukreiptos į Kinijos įmones.
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