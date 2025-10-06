Kallas: ES nori prisidėti prie Gazos Ruožo valdymo pereinamuoju laikotarpiu

„Taip, mes manome, kad Europa atlieka didelį vaidmenį ir mes taip pat turėtume tame būti“, – paklausta, ar ES norėtų dalyvauti D. Trumpo „Taikos valdyboje“, atsakė K. Kallas.
K. Kallas pažymėjo, kad ES yra viena iš pagrindinių pagalbos palestiniečiams teikėjų ir palaiko ryšius tiek su Palestinos savivalda, tiek su Izraeliu.
„Manau, kad Europa turėtų būti ne tik mokėtoja, bet ir dalyvė“, – kalbėdama ES ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos susitikimo Kuveite kuluaruose sakė ji.
„Mes siekėme parengti taikos planą... ir dirbame kartu su savo partneriais iš arabų šalių. Jie supranta, kad mūsų buvimas ten atitinka visų interesus, todėl tikėkimės, kad su tuo sutiks ir izraeliečiai“, – pridūrė ji.
Praėjusią savaitę D. Trumpas pristatė 20 punktų planą konfliktui Gazoje užbaigti, į kurį įtrauktas ir teritorijos valdymas pokario metu.
Šią savaitę Egipte vyksta netiesioginės „Hamas“ ir Izraelio derybos dėl šio pasiūlymo.
D. Trumpo plane numatyta, kad Gazos Ruožą laikinai valdys technokratinis, apolitiškas Palestinos komitetas, teikiantis kasdienes viešąsias paslaugas.
Šio komiteto veiklą prižiūrės „Taikos valdyba“, kuriai vadovaus ir pirmininkaus pats D. Trumpas, jos veikloje taip pat dalyvaus buvęs Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Tony Blairas.
Ši institucija turėtų rūpintis Gazos Ruožo pertvarkymo finansavimu tol, kol Palestinos savivaldos administracija užbaigs reformų programą ir vėl perims ruožo kontrolę į savo rankas.
