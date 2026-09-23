Jungtinė Karalystė kuria karinę kosmoso eskadrilę

Tai daroma vis daugiau valstybių skubant didinti savo karinius pajėgumus kosmose.
Naujasis Karališkųjų oro pajėgų (RAF) dalinys bus atsakingas už ypatingos svarbos palydovų, naudojamų ryšiui ir įspėjimui apie artėjančias raketų atakas, apsaugą, pranešė Gynybos ministerija.
Ministerija šį dalinį, kuris vadinsis „No III Space Effects Squadron“, apibūdino kaip pirmąjį JK junginį, skirtą „trukdyti, silpninti ir neleisti priešui vykdyti veiksmų, nukreiptų prieš britų interesus kosmose“.
Gynybos ministerija pabrėžė, kad 2023-iaisiais JK jau įsteigė dvi eskadriles, kurios „stebi ir įspėja“ apie grėsmes kosmose, o naujasis dalinys, naudodamasis pažangiomis technologijomis, įskaitant elektroninę karybą, imsis „veiksmų prieš tokias grėsmes“.
Vyriausiasis aviacijos maršalas Harvas Smythas eskadrilę oficialiai pristatys trečiadienį Londone prasidėjusioje dviejų dienų JK kosmoso galios konferencijoje. Joje gynybos sekretorius Wesas Streetingas taip pat praneš, kad JK privalo žengti koja kojon naujosiose kosmoso lenktynėse.
Pranešimas pasirodė praėjus kiek daugiau nei savaitei po to, kai JAV pirmą kartą patvirtino, jog orbitoje aplink Žemę turi dislokavusios ginklų.
Tai paskatino Kiniją įspėti, kad kosmosas neturi tapti kovos lauku, o Rusiją – pareikšti, kad jis privalo būti „laisvas nuo bet kokių ginklų“, augant būgštavimams dėl ginklavimosi varžybų kosmose.
Šiuos pokyčius skatina sparti technologinė pažanga, tačiau jiems trūksta išsamaus teisinio reglamentavimo.
Pernai JK kosmoso vadavietės vadas generolas majoras Paulas Tedmanas įspėjo, kad yra labai susirūpinęs dėl Rusijos pastangų nuolat slopinti britų karinių palydovų signalus.
Tuo metu jis pažymėjo, kad JK eksploatuoja šešis specialius karinius ryšių ir stebėjimo palydovus, aprūpintus technologijomis, skirtomis apsisaugoti nuo signalų trikdymo.
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