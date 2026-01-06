 JT: JAV operacija Venesueloje pažeidė tarptautinę teisę

2026-01-06 12:52
BNS inf.

Jungtinės Tautos (JT) antradienį išreiškė didelį susirūpinimą dėl dramatiškos JAV operacijos Venesueloje ir perspėjo, kad ji akivaizdžiai „kenkia pagrindiniam tarptautinės teisės principui“.

„Valstybės neturi grasinti ar naudoti jėgos prieš bet kurios valstybės teritorinį vientisumą ar politinę nepriklausomybę“, – žurnalistams Ženevoje sakė JT žmogaus teisių biuro atstovė Ravina Shamdasani.

Po kelis mėnesius trukusių grasinimų ir spaudimo taktikos, JAV pajėgos šeštadienį bombardavo Venesuelą ir nušalino prezidentą Nicolas Maduro per didžiulę operaciją, kuria buvo nutrauktas 12 metų trukęs vis autoritariškesnis šio kairiųjų lyderio valdymas. Jungtinės Valstijos už informaciją, padėsiančią jį sugauti, siūlė 50 mln. dolerių (42,9 mln. eurų) atlygį.

N. Maduro ir jo žmona Cilia Flores buvo nuskraidinti į Jungtines Valstijas, o pirmadienį buvo atvežti į Niujorko teismą dėl kaltinimų narkotikų kontrabanda.

Jie teisme pareiškė savo kaltės nepripažįstantys.

R. Shamdasani atmetė JAV pateisinimus reidui – pareiškimus apie Venesuelos vyriausybės „ilgalaikius ir pasibaisėtinus žmogaus teisių pažeidimus“.

„Atsakomybė už žmogaus teisių pažeidimus negali būti pasiekta vienašališka karine intervencija, pažeidžiančia tarptautinę teisę“, – tvirtino ji.

Ji pabrėžė, kad JT žmogaus teisių biuras dešimtmetį nuolat pranešinėja apie „nuolatinį padėties Venesueloje blogėjimą“.

„Baiminamės, kad dabartinis nestabilumas ir tolesnis militarizavimas šalyje, atsiradęs dėl JAV intervencijos, tik pablogins padėtį“, – nurodė atstovė.

JAV
Venesuela
Jungtinės tautos
tarptautinė teisė

