JT ekspertas: pasaulis beveik neišvengiamai peržengs 1,5 laipsnio Celsijaus atšilimo ribą

2025-11-10 22:33
BNS inf.

Jungtinių Tautų (JT) klimato ekspertų grupės vadovas pirmadienį perspėjo, kad pasaulis „beveik neišvengiamai“ peržengs 1,5 laipsnio Celsijaus atšilimo ribą, bent jau laikinai.

Jimas Skea
Jimas Skea / AP nuotr.

„Dabar beveik neišvengiama, kad artimiausiu metu bus viršyta 1,5 laipsnio Celsijaus pasaulinio atšilimo riba, ir tai vienareikšmiškai lemia nepakankami pastarųjų kelerių metų veiksmai kovoje su klimato kaita ir dėl to toliau didėjantis išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis“, – vaizdo pranešime pirmadienį prasidėjusioje klimato konferencijoje COP30 Belene, Brazilijoje, sakė Tarpvyriausybinei klimato kaitos komisijai (TKKG) vadovaujantis Jimas Skea (Džimas Skėja).

Jis teigė, kad pristabdyti atšilimą iki mažiau nei 1,5 laipsnio, palyginti su lygiu iki pramonės revoliucijos, „vis dar gali būti įmanoma“, tačiau tam reikės nedelsiant, iš esmės ir tvariai sumažinti planetą šildančių išmetamųjų teršalų kiekį, taip pat pašalinti anglies dioksidą iš atmosferos, o tai dar nėra įrodyta plačiu mastu.

