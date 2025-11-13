Kalifornijos gubernatorius: piniginės, o ne klimato kaita verčia rinkėjus rūpintis klimatu

58-erių vadinamosios „Auksinės valstijos“ lyderis kalbėjosi su naujienų agentūra AFP per kasmetinį Jungtinių Tautų (JT) klimato kaitos viršūnių susitikimą, kuris šiais metais vyksta Beleme – šiauriniame Brazilijos mieste, esančiame prie Amazonės atogrąžų miškų.
G. Newsomas, vienas labiausiai JAV prezidentą Donaldą Trumpą (Donaldą Trampą) kritikuojančių demokratų, iškilo atitinkamai atsakydamas į D. Trumpo pompastišką stilių socialiniuose tinkluose ir taip didindamas savo žinomumą visoje šalyje, nors kai kurie kritikai tokią taktiką laiko lenktynėmis iki žemiausio lygio.
Demokratai pralaimėjo pernai vykusius nacionalinius rinkimus, po kurių D. Trumpas sugrįžo į valdžią, tačiau jų partija po šį mėnesį vykusių valstijų ir vietos rinkimų vėl sustiprėjo.
Charizmatiškasis demokratas Zohranas Mamdani (Zohranas Mamdanis) laimėjo Niujorko mero rinkimus. Demokratai taip pat laimėjo dviejose valstijose per gubernatorių rinkimus.
Paklaustas, ar partija dabar sustiprėjo, G. Newsomas atsakė: „Atsakymas vienareikšmis – taip“, paminėdamas pergales pietinėje Džordžijos valstijoje ir pirmojo demokratų apygardos prokuroro išrinkimą priemiestinėje Pensilvanijos apygardoje kaip gilius pokyčius rodančius ženklus.
„Partija vėl atsistojo ant kojų. Mes stovime ant pirštų galų. Mes nelipame ant kulnų“, – sakė jis duodamas interviu saujelei žurnalistų.
„Tai labai padrąsinanti akimirka“, – pridūrė jis, nors ir išreiškė nusivylimą, kad kai kurie Senato demokratai prisijungė prie respublikonų, siekiant išspręsti federalinio biudžeto aklavietę, tačiau nepasiekė nuolaidų dėl sveikatos priežiūros išlaidų mažinimo, kurių partija norėjo.
Kasdienio gyvenimo politika
Kalifornijos gubernatorius laikomas vienu iš galimų 2028 metų JAV prezidento rinkimų kandidatų, nors jis dar nepaskelbė jokio pranešimo apie savo planus.
Klimato konferencijoje COP30 jis naudojosi savo žavesiu, aiškiai parodydamas, kad veikia kitaip nei D. Trumpo administracija, neatsiuntusi atstovų į COP30 ir pasitraukusi iš Paryžiaus susitarimo, kalbėdamas apie Kalifornijos pastangas paversti „žalesne“ savo 4,1 trln. dolerių (3,5 trln. eurų) vertės ekonomiką.
D. Trumpas, atrodo, į tai atkreipė dėmesį. Todėl, ko gero, neatsitiktinai antradienį dienraštis „The New York Times“ pranešė, kad federalinė vyriausybė planuoja atnaujinti jūrinę naftos gavybą prie Kalifornijos krantų – G. Newsomas anksčiau žadėjo, kad tai galėtų įvykti „tik per mūsų lavonus“.
Be to, kad JAV pasitraukė iš istorinio Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos, D. Trumpo respublikonai savo šalyje pradėjo visapusišką karą su saulės ir vėjo energija, panaikindami mokesčių lengvatas už švarią energiją, kurios buvo laikomos jo pirmtako Joe Bideno (Džo Baideno) pasiekimu klimato srityje.
Paklaustas, ar J. Bideno strategija klimato veiksmus pateikti kaip darbo vietų kūrimo klausimą yra geriausias būdas užmegzti ryšį su rinkėjais, G. Newsomas laikėsi kitokios nuomonės.
„Na, tai yra pragyvenimo išlaidų klausimas, tai yra kasdienio gyvenimo klausimas“, – sakė jis, paminėdamas draudimo rizikas, kurios dabar kamuoja valstijas nuo Floridos iki Naujojo Džersio, kurios nukentėjo nuo didžiulių gaisrų anksčiau šiais metais.
Amerikietiška COP konferencijos versija?
Tokios nelaimės įstūmė namų savininkų draudimo rinką į krizę, dėl kurios gyventojai susidūrė su staigiu draudimo įmokų padidėjimu, draudimo apsaugos panaikinimu ir ilgais mokėjimų vėlavimais.
Be to, gubernatorius pridūrė, kad „žalioji energija yra pigi energija“ – tai atkartoja pasauliniais duomenimis pagrįstą mintį, net jei Kalifornijoje, kur energijos kainos yra didelės, padėtis yra sudėtingesnė.
„Jei pradėsime kalbėti tokiais terminais, manau, būsime efektyvesni“, – teigė jis.
Paklaustas, ar į valdžią atėjusi demokratų administracija siektų surengti COP viršūnių susitikimą – anksčiausia galimybė tai padaryti bus 2031 metais, kai eilė bus Vakarų blokui, – G. Newsomas nusijuokė ir atsakė: „Trumpo administracija nepadarė nieko, kad to nusipelnytų.“
„Kaip gubernatorius labai norėčiau tai paskatinti, – pridūrė jis, pažymėdamas, kad būdamas San Fransisko meru jis įsteigė JT klimato dieną, kuri vėliau išsiplėtė į Klimato savaitę. – Tačiau nesu naivus – šiuo metu mūsų palaikymas būtų galbūt pusė procento.“
