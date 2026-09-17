JAV vėl neleido Palestiniečių lyderiui atvykti į JT Asamblėją

Atskirame pareiškime, kuriame M. Abbasas neminimas, JAV Valstybės departamentas nurodė, kad neišduos vizų Palestinos išsivadavimo organizacijos (PIO) nariams ir Palestinos Autonomijos (PA) pareigūnams „dėl jų nesugebėjimo vykdyti reformų, priešingai nei jie įsipareigojo Jungtinėms Valstijoms, ir dėl jų tęsiamos veiklos, kuri kenkia taikos perspektyvoms“.
Su šiuo klausimu susipažinęs šaltinis naujienų agentūrai AFP patvirtino, kad priemonė taikoma ir PA prezidentui M. Abbasui.
D. Trumpo administracija tokio paties žingsnio ėmėsi ir pernai, priversdama palestiniečių lyderį, nuolatinį JT Generalinės Asamblėjos dalyvį, kreiptis į pasaulio lyderius vaizdo ryšiu.
Trečiadienį išplatintame pareiškime Valstybės departamentas nurodė, kad PIO ir PA „dar kartą nesugebėjo įvykdyti savo įsipareigojimų“.
„Tai apima veiksmų tarptautinėse organizacijose, kurie kenkia ankstesniems įsipareigojimams ir jiems prieštarauja, inicijavimą ir rėmimą“, – pažymėjo departamentas.
Vašingtonas taip pat apkaltino šias organizacijas „imantis veiksmų, kuriais siekiama internacionalizuoti Izraelio ir palestiniečių konfliktą, taip pat ir per Tarptautinį baudžiamąjį teismą (TBT) bei Tarptautinį Teisingumo Teismą (TTT), kad būtų galima apeiti derybas siekiant vienašališko pripažinimo, ir toliau mokėti stipendijas teroristams bei šlovinti terorizmo aktus ir teroristus viešuose pareiškimuose ir mokykliniuose vadovėliuose“.
Dėl palestiniečių JAV nesutaria su daugeliu šalių, įskaitant Prancūziją, kurios praėjusiais metais Jungtinėse Tautose pripažino Palestinos valstybę.
Po konferencijos dėl dviejų valstybių sprendimo, kuriai bendrai pirmininkavo Prancūzija ir Saudo Arabija, tai palaikė 142 JT valstybės narės.
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