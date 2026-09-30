JAV vadovas: technologijų įmonės sudarė „morališkai saistantį“ įsipareigojimą dėl DI reguliavimo

„Jie patys save kontroliuos“, – sakė D. Trumpas po susitikimo, kuriame dalyvavo pagrindiniai DI lyderiai, tarp jų – „Nvidia“ vadovas Jensenas Huangas (Džensenas Hvangas), „OpenAI“ atstovas Gregas Brockmanas (Gregas Brokmanas) ir „Anthropic“ vadovas Dario Amodei (Darijus Amodėjus).
Anot D. Trumpo, popieriuje nugulė technologijų įmonių įsipareigojimas dėl savireguliacijos morališkai saistančiu dokumentu, bet teisinės galios jis neturi.
Vis dėlto galutiniame dokumente, pavadintame Baltųjų rūmų paktu, palikta galimybė „šiuos žingsnius paversti įstatymais arba taisyklėmis“, jei laikui bėgant tai pasirodys prasminga.
Kreipdamasis į žurnalistus Ovaliojo kabineto prieigose, apsuptas įtakingiausių pasaulio technologijų titanų, D. Trumpas taip pat patvirtino oficialiai pervadinsiąs dirbtinį intelektą „superintelektu“, „nes jis nėra dirbtinis“.
Po kelių valandų jis paskelbė įsaką, kuriame nurodo, kad federalinė valdžia visada, kai įmanoma, privalo naudoti terminus „superintelektas“ ir SI, nes „superintelektas“ tiksliau atspindi šių technologijų pažadą, potencialą ir sparčiai augančius gebėjimus“.
„Tvirtos vidaus kontrolės priemonės“
„Meta“ vadovas Markas Zuckerbergas (Markas Cukerbergas) teigė, kad Baltųjų rūmų paktu siekiama užtikrinti klientus, jog DI technologija „veikia taip, kaip mes sumanėme“.
Šis įsipareigojimas apima „tvirtas vidaus kontrolės priemones“ ir kelis audito sluoksnius – nuo vidinių rizikos vertinimų iki išorinių auditorių bei įmonių valdybų priežiūros, teigė jis.
M. Zuckerbergas tai pavadino atspirties tašku visai industrijai taikomiems standartams.
Turtingiausias pasaulio žmogus Elonas Muskas (Ilonas Maskas) teigė, kad vadovai iš esmės susitarė „vertinti vieni kitų namų darbus, o tai yra kur kas geriau, nei žmonėms vertinti savo pačių namų darbus dėl suprantamų priežasčių“.
Susitikime taip pat dalyvavo „Amazon“ įkūrėjas Jeffas Bezosas (Džefas Beizosas), Satya Nadella (Satja Nadela) iš „Microsoft“ ir Sundaras Pichai (Sundaras Pičajus) iš „Google“.
Tarp 31 svečio dvi buvo moterys: D. Trumpo administracijos vadovė Susie Wiles (Siuzi Vails) ir AMD vadovė Lisa Su (Liza Su).
Šis susitikimas įvyko Vašingtone stiprėjant neigiamam požiūriui į DI, o įstatymų leidėjams vis labiau patiriant rinkėjų spaudimą apriboti arba sulėtinti jo plėtrą baiminantis, kad jis gali išstumti žmones iš darbo vietų ir apversti visuomenę aukštyn kojomis.
Šis susirūpinimas sustiprėjo po kelių incidentų, įskaitant vieną atvejį, kai liepą du „OpenAI“ DI modeliai ištrūko iš izoliuotos bandymų aplinkos, prisijungė prie interneto ir įsilaužė į „Hugging Face“ – platformą, kurioje kūrėjai saugo ir dalijasi kodu.
„OpenAI“ pirmadienį paskelbė atšaukianti naujausio savo modelio, žinomo kaip „Astra 6.1“, išleidimą, nes „ChatGPT“ kūrėjos vidaus bandymai parodė, jog jis neatitinka saugos standartų.
D. Trumpas, kuriam pataria J. Huangas ir buvęs jo dirbtinio intelekto reikalų vadovas Davidas Sacksas (Deividas Saksas), paragino užtikrinti laisvą DI plėtrą, kad būtų aplenkta Kinija ir paskatinta JAV ekonomika, kurioje vis labiau remiamasi DI skatinamu augimu.
Duomenų centrų – didžiulių skaičiavimo įrenginių, kurių reikia technologijai, – klausimas tapo opia kadencijos vidurio rinkimų kampanijų problema abiejose JAV partijose, vis daugiau bendruomenių nerimaujant dėl kylančių sąskaitų už elektrą bei vandens ir žemės išteklių.
D. Trumpas nesureikšmino pasipriešinimo šiems duomenų centrams ir po susitikimo sakė, kad DI įmonės „bus labai dosnios“ su bendruomenėmis, kurios atveria joms duris.
„Jos padės jų mokykloms, padės jų mokytojams“, – sakė jis.
„Vis dar aptarinėjamas“
Didžiosios DI įmonės, ypač „Anthropic“ ir „OpenAI“, yra išplatinusios griežtus viešus perspėjimus dėl nekontroliuojamo vis galingesnių sistemų kūrimo – net ir joms pačioms kuriant bei diegiant šią technologiją.
Šis susirūpinimas sustiprėjo po to, kai vienas buvęs abiejų įmonių darbuotojas viešai įspėjo, kad industrija į priekį juda greičiau, nei leidžia saugumo patikros.
„Financial Times“ antradienį pranešė, kad bendrovė „Anthropic“ savo ilgai laukto pirminio viešo akcijų platinimo (IPO) prospekte įspėjo investuotojus apie galimą „egzistencinę grėsmę žmonijai“.
Manoma, kad artimiausiomis savaitėmis numatomo IPO metu „Anthropic“ galėtų būti įvertinta maždaug 2 trln. JAV dolerių, o tai taptų didžiausiu IPO per visą istoriją.
D. Trumpas ne kartą vadino perspėjimus apie egzistencines grėsmes perdėtais, o Baltieji rūmai aštriai susikirto su „Anthropic“ dėl DI saugumo.
„Kaip sakė prezidentas, kas laimi dirbtinio intelekto srityje, tas laimi viską. Manau, tai labai svarbu, – po susitikimo teigė D. Amodei. – Tačiau manau, kad technologija kelia labai realių rizikų, o mechanizmas, kaip tuos rizikos veiksnius suvaldyti, vis dar yra aptarinėjamas.“
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