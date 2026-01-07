JAV sušvelnino sankcijas, kad Venesuelos nafta galėtų pasiekti pasaulio rinkas

Departamentas nenurodė, kokios sankcijos bus sušvelnintos ir kada įsigalios šie pokyčiai. JAV sankcijos šiuo metu yra taikomos keletui žaliavinę Venesuelos naftą gabenančių tanklaivių.
Šis pranešimas pasirodė po to, kai Vašingtonas pareiškė ketinantis kontroliuoti būsimą prekybą nafta iš Venesuelos, kur praėjusį savaitgalį JAV karinės pajėgos įvykdė specialiąją operaciją ir suėmė autoritarinį šalies lyderį Nicolą Maduro.
Prezidentas Donaldas Trumpas šeštadienį pareiškė, kad JAV „valdys“ Venesuelą ir kad JAV naftos bendrovės išleis milijardus dolerių, siekdamos „atstatyti smarkiai sugadintą infrastruktūrą ir pradėtų šaliai uždirbti pinigus“.
Energetikos sekretorius Chrisas Wrightas trečiadienį pareiškė, kad JAV Venesuelos naftą pardavinės „neribotą laiką“.
D. Trumpas šią savaitę sakė, kad Venesuela į Jungtines Valstijas pristatys nuo 30 iki 50 milijonų barelių sankcionuotos naftos, ir pareiškė kad pats asmeniškai prižiūrės prekybos nafta pajamas „Venesuelos žmonių ir Jungtinių Valstijų labui“.
Naftos eksportas yra pagrindinis Venesuelos vyriausybės pajamų ir užsienio valiutos šaltinis. Pastaraisiais metais didžiausia žaliavinės Venesuelos naftos pirkėja buvo Kinija.
