JAV Senatas balsavo už vyriausybės uždarymo nutraukimą: Atstovų rūmams pateiktas įstatymo projektas

Dabar įstatymo projektas perduodamas Atstovų Rūmams, kur balsavimas gali vykti jau trečiadienį.
Paskui projektą dar turės pasirašyti JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas).
JAV Senatas pirmadienį priartėjo prie ilgiausio istorijoje JAV vyriausybės uždarymo pabaigos, keliems demokratų senatoriams prisijungus prie respublikonų ir 60 jų balsavus „už“, o 40 – „prieš“ kompromisinio susitarimo priėmimą.
