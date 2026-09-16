JAV rinkimai tapo Rusijos dezinformacijos kampanijos taikiniu

Manoma, kad tokių įrašų bus ir daugiau.
Praėjusios savaitės pabaigoje suklastoti vaizdo įrašai išplito socialiniuose tinkluose su tokiomis grotažymėmis kaip „#AllDemocratsAreCriminals“ („Visi demokratai yra nusikaltėliai“). Įrašuose buvo vaizduojami Holivudo aktoriai, kritikuojantys Demokratų partiją jų pačių įrašytuose pareiškimuose su transliuotojo CNN logotipu.
„Šiandien Amerikoje nėra nė vieno vaiko, kuriam negrėstų demokratų pavojus“, – viename iš įrašų sako sugeneruotas serialo „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“ (How I Met Your Mother) žvaigždės Alyson Hannigan balsas.
Kitame įraše aktorė Emma Caulfield vaizduojama sakanti, kad demokratai „geria mūsų kraują“, o trečiame Sarah Jessica Parker Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį ir JAV demokratus esą vadina naciais.
Šie klipai sukurti naudojant iš kitur internete pavogtą medžiagą. Vienoje Julią Roberts vaizduojančioje klastotėje prie 2023 metų „Gucci“ reklaminės kampanijos vaizdo buvo pridėtas sufabrikuotas garso įrašas. Kiti buvo sukurti remiantis įrašais, įkeltais į „Cameo“ – platformą, kurioje įžymybės gali parduoti asmeninius vaizdo įrašus gerbėjams.
„Jaučiuosi išniekinta“, – naujienų agentūrai AFP sakė E. Caulfield, išgarsėjusi vaidmeniu seriale „Bafi, vampyrų žudikė“ (Buffy the Vampire Slayer).
„Tai ne aš, o dar blogiau, kad ši pigi imitacija yra beširdė idiotė“, – pridūrė ji, komentuodama vaizdo įrašą, kuriame panaudotas jos atvaizdas.
„Neturėjau supratimo, kad tai vyksta“, – pridūrė serialo „Geriau skambink Solui“ (Better Call Saul) aktorius Edas Begley jaunesnysis, kurio „Cameo“ įrašas buvo pakeistas taip, kad atrodytų, jog jis kaltina demokratus, vadindamas juos iškrypėliais.
„Noriu oficialiai pareikšti, kad visiškai nepritariu viskam, kas sakoma tame vaizdo įraše“, – pareiškė jis.
Filmo „Pabėgęs traukinys“ (Runaway Train) žvaigždė Ericas Robertsas, pamatęs, jog jo „Cameo“ filmuota medžiaga buvo panašiai iškraipyta vaizduojant, kad jis puola demokratus dėl translyčių asmenų klausimu, AFP sakė, kad šie pareiškimai „nėra mano žodžiai ir neatspindi mano įsitikinimų“.
„Esu labai susirūpinęs tuo, kad mano atvaizdu buvo manipuliuojama ir kad jis buvo panaudotas siekiant apgauti visuomenę“, – sakė aktorius.
CNN atstovas taip pat nepritarė, jo žodžiais, neteisėtam tinklo prekės ženklo naudojimui ir teigė, kad minimi vaizdo įrašai „nėra CNN turinys ir neturi jokio ryšio su CNN“.
„Pirmoji salvė“
Dezinformacijos tyrėjai teigė, kad sintetinės vaizdakaitos būdu suklastoti įrašai tikriausiai yra Kremliaus kampanijos „Matrioška“ arba „Operation Overload“ dalis. Ši kampanija garsėja socialiniuose tinkluose platinamais suklastotais vaizdo įrašais, sukurtais taip, tarsi jie būtų naujienų organizacijų.
„Manau, kad tai yra pirmoji salvė Rusijai taikantis“ į lapkritį vyksiančius JAV kadencijos vidurio rinkimus, sakė Klemsono universiteto ekspertas Darrenas Linvillas, tyrinėjantis Rusijos įtakos kampanijas.
„Nuo 2016 metų rusai į kiekvienus JAV rinkimus taikėsi su kokia nors socialinių tinklų kampanija, – sakė D. Linvillas. – Aš to visiškai tikėjausi.“
Interneto kolektyvas „Antibot4navalny“ pirmasis priskyrė suklastotus įrašus „Matrioškai“ dėl jiems įprasto platinimo ir dauginimo socialiniuose tinkluose modelio.
Londone įsikūrusio analitinio centro „Institute for Strategic Dialogue“ (ISD) analitikas Pablo Maristany de las Casasas, stebėjęs Rusijos pastangas daryti įtaką rinkimams visoje Europoje, sakė, kad suklastoti garso įrašai ir CNN logotipo naudojimas taip pat yra mažai pastangų reikalaujanti taktika, atitinkanti „Matrioškos“ metodus.
„Cameo“ vaizdo įrašų naudojimas nėra naujiena, – sakė jis. – Jie tai naudojo regioniniuose ir vietiniuose Vokietijos rinkimuose, Vengrijos rinkimuose, Armėnijos rinkimuose.“
Prancūzijos prokurorai praėjusį mėnesį pranešė, kad taip pat tiria įtariamas Rusijos klastotes ir netikrus vaizdo reportažus, nukreiptus prieš du pagrindinius centristų kandidatus kitų metų prezidento rinkimuose.
Nors kampanijos darbas dažnai turi minimalų poveikį, o „X“, „Bluesky“ ir „TikTok“ pašalino kai kuriuos įrašus, ekspertai teigė, kad šie vaizdo įrašai rodo, į kokias JAV rinkimų kovas ir problemas Rusija ketina taikytis per rinkimus, galinčius pakeisti jėgų pusiausvyrą JAV Kongrese.
Panašu, kad operacija stiprėja.
„Antibot4navalny“ pastebėjo ir kitų suklastotų CNN vaizdo reportažų, kuriuose šmeižiami demokratų kandidatai, įskaitant Džordžijai atstovaujantį senatorių Joną Ossoffą ir kandidatą į senatorius Jamesą Talarico iš Teksaso.
Grupė taip pat įspėjo AFP apie pirmadienį pasirodžiusius papildomus netikrus vaizdo reportažus, kuriais siekiama diskredituoti kabelinės televizijos „MS Now“ darbą demaskuojant suklastotus vaizdo įrašus su įžymybėmis.
Įrašuose į pasakojimą įpinta dezinformacijos žurnalistė Brandy Zadrozny, melagingai teigiant, kad ji atšaukė savo reportažus apie plečiamą dezinformacijos kampaniją.
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