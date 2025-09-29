JAV: plane Gazai – jokio priverstinio perkėlimo, Donaldas Trumpas vadovautų laikinai institucijai

Planas, kurį D. Trumpas išplatino arabų šalių lyderiams, buvo paskelbtas D. Trumpui susitinkant su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu (Benjaminu Netanjahu), tačiau kol kas neaišku, kad izraeliečių premjeras jam pritarė.
JAV prezidentas pirmadienį pasveikindamas B. Netanyahu Baltuosiuose rūmuose pareiškė esąs įsitikinęs, kad bus pasiektas susitarimas dėl Gazos Ruožo.
Susitikime Vašingtone D. Trumpas su B. Netanyahu turėjo aptarti amerikiečių prezidento pasiūlytą 21 punkto taikos planą, artėjant antrosioms karo Gazos Ruože metinėms.
