Benjaminas Netanyahu išreiškė paramą Donaldo Trumpo siūlomam planui dėl Gazos Ruožo

Planas, kurį D. Trumpas išplatino arabų šalių lyderiams, Baltųjų rūmų buvo paskelbtas po to, kai D. Trumpas Vašingtone susitiko su B. Netanyahu. Jame raginama nedelsiant nutraukti ugnį, tada islamistų grupuotė „Hamas“ nusiginkluotų, o Izraelis pasitrauktų iš teritorijos.
„Remiu jūsų planą užbaigti karą Gazos (Ruože), kuriuo siekiama mūsų karo tikslų. Jis sugrąžins į Izraelį visus mūsų įkaitus, išardys „Hamas“ karinius pajėgumus, nutrauks jos politinį valdymą ir užtikrins, kad Gazos (Ruožas) daugiau niekada nekeltų grėsmės Izraeliui“, – sakė B. Netanyahu, kalbėdamas bendroje spaudos konferencijoje su D. Trumpu Baltuosiuose rūmuose.
Siūlomą planą iš tarpininkų Kataro ir Egipto jau gavusi „Hamas“, anot vieno pareigūno, pareiškė, kad jį peržiūrės ir pateiks atsakymą, tačiau D. Trumpas teigė tikintis, kad kovotojų grupuotė tam pritars.
D. Trumpas sakė, kad esama „daugiau nei arti“ to, kad planui pritartų visos šalys, tačiau jis teigė, kad Izraelis turės jo „visišką paramą“, kad sunaikintų „Hamas“, jei ši atmestų 20 punktų planą.
„Jei „Hamas“ atmes jūsų planą, pone Prezidente, arba jei neva su juo sutiks, o paskui iš esmės darys viską, kad jam pasipriešintų, Izraelis pats užbaigs darbą. Tai gali būti padaryta lengvu būdu arba sunkiu būdu, bet tai bus padaryta“, – teigė B. Netanyahu.
20 punktų plane teigiama, kad abiem pusėms sutikus „karas bus nedelsiant nutrauktas“, o Izraelio pasitraukimas, kuris vyktų etapais, bus suderintas su paskutinių „Hamas“ laikomų įkaitų paleidimu. Šiuo pradiniu laikotarpiu būtų taikomos paliaubos.
Pagrindiniai punktai – „laikinų tarptautinių stabilizavimo pajėgų“ dislokavimas ir D. Trumpo vadovaujamos pereinamojo laikotarpio institucijos sukūrimas.
„Bendradarbiaudamos su naująja pereinamojo laikotarpio valdžia Gazos (Ruože), visos šalys susitars dėl Izraelio pajėgų išvedimo etapais grafiko“, – sakė D. Trumpas žurnalistams.
Pagal susitarimą būtų reikalaujama, kad „Hamas“ kovotojai visiškai nusiginkluotų ir ateityje negalėtų dalyvauti vyriausybės veikloje. Tačiau tiems, kurie sutiktų „taikiai sugyventi“, būtų suteikta amnestija.
B. Netanyahu žurnalistams pabrėžė, kad Izraelio pajėgos ir toliau bus atsakingos už saugumą Gazos Ruože „artimiausioje ateityje“, taip pat leido suprasti, kad Palestiniečių autonomijai, kuri valdo Vakarų Kranto teritoriją, nebūtų leista dalyvauti valdant Gazos Ruožą.
„Gazos (Ruože) bus taiki, civilinė administracija, kuriai nevadovaus nei „Hamas“, nei Palestiniečių autonomija“, – sakė B. Netanyahu.
Pagal planą Izraeliui pasitraukus, sienos būtų atvertos pagalbai ir investicijoms.
Esminis pokytis, palyginti su ankstesniais D. Trumpo tikslais, yra tas, kad palestiniečiai nebūtų verčiami išvykti, o, kaip teigiama Baltųjų rūmų dokumente, „skatinsime žmones pasilikti ir suteiksime jiems galimybę kurti geresnį Gazos“ Ruožą.
Ištikimas B. Netanyahu sąjungininkas JAV prezidentas prieš ketvirtąjį Izraelio premjero vizitą Baltuosiuose rūmuose po D. Trumpo sugrįžimo į valdžią rodė vis daugiau nepasitenkinimo ženklų: reiškė pasipiktinimą Izraelio išpuoliu Katare prieš „Hamas“ taikinius ir reikalavo nesiimti planų aneksuoti okupuotą Vakarų Krantą.
