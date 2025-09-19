 JAV patvirtino prieštankinių raketų pardavimą Lenkijai

JAV patvirtino prieštankinių raketų pardavimą Lenkijai

2025-09-19 09:46
BNS inf.

Jungtinės Valstijos ketvirtadienį pranešė patvirtinusios, kad Lenkijai parduos prieštankinių raketų „Javelin“ ir paleidimo įrenginių už 780 mln. dolerių (660 mln. eurų).

JAV patvirtino prieštankinių raketų pardavimą Lenkijai
JAV patvirtino prieštankinių raketų pardavimą Lenkijai / Scanpix nuotr.

„Šis siūlomas pardavimas parems Jungtinių Valstijų užsienio politiką ir nacionalinį saugumą, nes pagerins NATO sąjungininkės, kuri yra politinio ir ekonominio stabilumo Europoje varomoji jėga, saugumą“, – sakoma JAV Gynybos ir saugumo bendradarbiavimo agentūros (DSCA) pareiškime.

Valstybės departamentas pritarė galimam pardavimui Lenkijai, o DSCA pateikė reikiamą pranešimą JAV Kongresui, kuris dar turi patvirtinti sandorį.

Baimindamasi Rusijos keliamos grėsmės, Lenkija jau kelerius metus sparčiai modernizuoja savo kariuomenę ir pasirašo daugybę sutarčių dėl ginkluotės pirkimo, daugiausia su Jungtinėmis Valstijomis ir Pietų Korėja.

Šiais metais karinėms išlaidoms ji jau skyrė 4,7 proc. savo BVP, o kitais metais ketina dar padidinti šią sumą.

Šiame straipsnyje:
JAV
Lenkija
ginkluotė
Javelin

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų