JAV paskelbė sankcijas buvusio Kubos prezidento Raulio Castro vaikaičiui

Tai naujausias Vašingtono žingsnis jam vykdant griežto spaudimo kampaniją prieš komunistų valdomą salą.
„Tarp šiandien įvardytų subjektų yra Raulio Castro vaikaitis Fidelis Ernesto Castro Calis (Fidelis Ernestas Kastras Kalis), „Banco Exterior de Cuba“ ir keturi subjektai, naudojantys Kubos gamtinius išteklius ar energijos išteklius režimo naudai“, – pareiškime nurodė JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas).
95-erių R. Castro nebeina jokių oficialių pareigų, tačiau išlieka viena svarbiausių įtakingų figūrų saloje. Vašingtonas šiais metais jam pateikė kaltinimus dėl keturių žmogžudysčių.
Birželį JAV jau buvo įvedusios sankcijas R. Castro šeimos nariams, taip pat prezidentui Migueliui Diazui-Caneliui (Migeliui Diasui Kaneliui) ir jo šeimai.
F. E. Castro Calis nėra žinomas kaip atliekantis kokį nors politinį vaidmenį Kuboje. Jo tėvams sankcijos jau buvo pritaikytos anksčiau.
Jo tėvas Alejandro Castro Espinas (Alechandras Kastras Espinas) yra vienintelis R. Castro sūnus ir buvo pagrindinis veikėjas slaptose Kubos ir JAV derybose, po kurių 2015 metais buvo atkurti abiejų šalių diplomatiniai santykiai.
Nors Kubai JAV prekybos embargas taikomas nuo 1962-ųjų, JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pastaraisiais mėnesiais drastiškai padidino spaudimą, nutraukdamas kuro tiekimą ir grasindamas perimti salos kontrolę.
D. Trumpas ne kartą grasino nuversti Kubos vadovybę po to, kai šių metų sausį per karinę operaciją nušalino Venesuelos prezidentą Nicolas Maduro (Nikolą Madurą).
Gniuždanti energetinė blokada Kubai dar labiau pagilino šalies ekonominę krizę.
D. Trumpo administracijos pareigūnai ir verslininkai anksčiau buvo susitikę su kitais Castro šeimos nariais, pavyzdžiui, kitu R. Castro vaikaičiu Rauliu Guillermo Rodriguezu Castro (Rauliu Giljermu Rodrigesu Kastru).
Vienas iš ketvirtadienį sankcionuotų valstybinių subjektų „Banco Exterior De Cuba“ yra bankas, daugiausia orientuotas į tarptautines operacijas, prekybos finansavimą ir verslo bankininkystę.
Kiti sankcionuoti su valstybe susiję subjektai apima įmones, dirbančias nikelio ir kobalto pramonėje, taip pat dvi bendroves, glaudžiai bendradarbiaujančias su valstybine energetikos įmone CUPET.
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