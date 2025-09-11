Iš JAV pakilo lėktuvas su šimtais per imigracijos reidą sulaikytų Pietų Korėjos darbuotojų

Oro linijų bendrovės „Korean Air“ lėktuvas „Boeing 747-8I“ iš Seulo į JAV atskrido trečiadienį.
Praėjusią savaitę pietinėje Džordžijos valstijoje statomoje „Hyundai-LG“ akumuliatorių gamykloje buvo suimta daugiau kaip 300 Pietų Korėjos darbuotojų.
Ši operacija, įvykdyta Ellabelo mieste, buvo didžiausias iki šiol vienoje vietoje įgyvendintas reidas pagal JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) visoje šalyje vykdomą kovos su imigrantais kampaniją, pribloškęs Seulo pareigūnus.
