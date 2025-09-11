JAV pagerbia Rugsėjo 11-osios aukas: Trumpas dalyvauja minėjime Pentagone

Ketvirtadienio rytą D. Trumpas kartu su pirmąja JAV ponia Melania Trump (Melanija Tramp) atvyko į Pentagoną, kur vyks minėjimas, o vėliau vyks į Bronksą, kur vakare organizuojamos beisbolo rungtynės tarp Niujorko „Yankees“ ir Detroito „Tigers“.
Tai pirmas Baltųjų rūmų šeimininko viešas pasirodymas po to, kai trečiadienį Jutoje buvo nušautas įtakingas konservatyvių pažiūrų politikas ir D. Trumpo sąjungininkas Charlie Kirkas (Čarlis Kirkas).
2001 metais tarptautinio teroristų tinklo „al Qaeda“ įvykdyti smūgiai užgrobtais lėktuvais buvo pirmoji užsienio jėgų ataka žemyninėje dalyje per beveik du šimtmečius.
Ji sugriovė amerikiečių saugumo jausmą ir nukreipė Vakarus į karą Afganistane. Ši karinė operacija galiausiai baigėsi nesėkme, Talibanui 2021 metais vėl sugrįžus į valdžią, kai buvo išvestos užsienio pajėgos.
Islamo ekstremistams nukreipus du keleivinius lainerius į Pasaulio prekybos centro (PPC) dangoraižius Niujorke žuvo 2 753 žmonės.
Trečias komercinis laineris rėžėsi į Pentagono pastatą, kur žuvo 184 žmonės. Dar 40 žmonių žuvo ketvirtajam lėktuvui sudužus viename žemės ūkio lauke ties Šanksviliu Pensilvanijos valstijoje, kai orlaivio keleiviai sukilo prieš užgrobėjus.
