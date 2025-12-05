JAV naujoje strategijoje žada perkalibruoti savo pasaulinį vaidmenį

Penktadienio rytą paskelbtoje strategijoje žadama „pertvarkyti mūsų pasaulinį karinį buvimą, kad būtų galima spręsti neatidėliotinas grėsmes mūsų pusrutulyje ir toliau nuo teatrų, kurių santykinė svarba Amerikos nacionaliniam saugumui pastaraisiais dešimtmečiais ar metais sumažėjo“.
Be to, JAV administracija paragino Japoniją ir Pietų Korėją labiau remti Taivano gynybą nuo Kinijos.
„Turime paraginti šias šalis didinti gynybos išlaidas, daugiausia dėmesio skiriant pajėgumams (...), būtiniems atgrasyti priešininkus ir apsaugoti Pirmąją salų grandinę“, – teigiama naujoje pasaulinėje saugumo strategijoje, turint omenyje natūralią salų, įskaitant Taivaną, kliūtį į rytus nuo Kinijos.
