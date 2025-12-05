JAV Nacionalinė saugumo strategija: svarbiausios citatos

Naujienų agentūra AFP išskiria kai kurias svarbiausias citatas iš 33 puslapių dokumento, kuriame išdėstyti D. Trumpo užsienio ir vidaus saugumo prioritetai. Dokumente taip pat yra įžanginis žodis su D. Trumpo parašu.
D. Trumpo žinutė
„Viskuo, ką darome, mes teikiame pirmenybę Amerikai“, – rašė jis.
„Šis dokumentas yra veiksmų planas, užtikrinantis, kad Amerika išliktų stipriausia ir didžiausią sėkmę pasiekiančia tauta žmonijos istorijoje ir laisvės namais Žemėje“, – teigė jis.
Supervalstybė ir karinė galia
„Mūsų pasaulinis karinis buvimas bus pakoreguotas, siekiant reaguoti į neatidėliotinas grėsmes mūsų pusrutulyje ir pasitraukti iš regionų, kurių svarba JAV nacionaliniam saugumui per pastaruosius dešimtmečius ar metus sumažėjo“, – sakoma tekste.
„Dienos, kai Jungtinės Valstijos tarsi Atlantas rėmė visą pasaulio tvarką, baigėsi“, – teigiama dokumente.
„Jungtinės Valstijos dėl savęs atmeta nesėkmingą dominavimo pasaulyje koncepciją“, – tvirtinama jame.
„Norime sutelkti, apmokyti, aprūpinti ir dislokuoti galingiausią, mirtiniausią ir technologiškai pažangiausią pasaulyje kariuomenę, kad apsaugotume savo interesus, atgrasytume nuo karų ir, jei reikia, greitai ir ryžtingai juos laimėtume“, – rašoma tekste.
„Kitų šalių reikalai mums rūpi tik tada, jei jų veikla tiesiogiai kelia grėsmę mūsų interesams“, – konstatuojama jame.
Migracija ir pasienis
„Masinės migracijos era turi baigtis. Sienų saugumas yra pagrindinis nacionalinio saugumo elementas“, – teigiama strategijoje.
„Norime pasaulio, kuriame migracija būtų ne tik „tvarkinga“: norime tokio (pasaulio), kuriame suverenios šalys bendradarbiautų, kad sustabdytų, o ne skatintų destabilizuojančius gyventojų srautus, ir galėtų visiškai kontroliuoti, ką įsileisti, o ko ne“, – skelbia dokumentas.
„Privalome apsaugoti šalį nuo invazijos, kuri apima ne tik nekontroliuojamą migraciją, bet ir tokius pavojus kaip terorizmas, narkotikai, šnipinėjimas bei prekyba žmonėmis“, – pabrėžiama tekste.
„Siena, kontroliuojama pagal Amerikos žmonių valią, kurią įgyvendina jų vyriausybė, yra esminė Jungtinių Valstijų, kaip suverenios respublikos, išlikimui“, – rašoma strategijoje.
Ekonomika ir prekyba
„Mes daugiau nebetoleruosime ir nebegalime sau leisti veltėdžiavimo, prekybos disbalanso, grobuoniškos ekonominės praktikos ir kitų mūsų tautos istoriniu geranoriškumu besinaudojančių veiksmų, kurie kenkia mūsų interesams“, – rašoma tekste.
Toliau teigiama: „Siekiame sąžiningų, abipusių prekybos sandorių su tautomis, kurios nori prekiauti su mumis remdamosi abipusės naudos ir pagarbos principais. Tačiau mūsų prioritetai privalo būti ir bus mūsų pačių darbuotojai, mūsų pačių pramonė ir mūsų nacionalinis saugumas.“
„Ateitis priklauso gamintojams. Jungtinės Valstijos iš naujo industrializuos savo ekonomiką“, – pažymima tekste.
Kinija, Europa ir kita
„Jungtinės Valstijos turi būti pranašesnė Vakarų pusrutulyje – tai mūsų saugumo ir klestėjimo sąlyga“, – akcentuojama strategijoje.
„Kinija praturtėjo ir tapo galinga, ir gerai pasinaudojo savo turtais ir įtaka. Amerikos elitas – valdant keturioms iš eilės abiejų politinių partijų administracijoms – arba noriai rėmė Kinijos strategiją, arba ją neigė“, – pabrėžiama dokumente.
„Ateityje iš naujo subalansuosime Amerikos ekonominius santykius su Kinija, teikdami pirmenybę abipusiškumui ir sąžiningumui, kad atkurtume Amerikos ekonominę nepriklausomybę“, – sakoma jame.
„Tai turi lydėti tvirtas ir nuolatinis dėmesys atgrasymui, siekiant išvengti karo Indijos ir Ramiojo vandenynų regione“, – skelbia Strategija.
„Konflikto dėl Taivano atgrasymas yra prioritetas, idealiu atveju išsaugant karinę persvarą“, – pažymima joje.
Dokumente tvirtinama, kad Europos „ekonominį nuosmukį užgožia reali ir dar atšiauresnė civilizacijos ištrynimo perspektyva“.
Tarp didesnių Europos problemų esą yra Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių organizacijų veikla, „kenkianti politinei laisvei ir suverenitetui, migracijos politika, keičianti žemyną ir kelianti nesantaiką, laisvo žodžio cenzūra ir politinės opozicijos slopinimas“.
„Jei dabartinės tendencijos tęsis, žemynas bus neatpažįstamas po 20 metų ar dar anksčiau“, – teigiama tekste.
„Mūsų tikslas turėtų būti padėti Europai pataisyti dabartinę jos trajektoriją (...), ugdyti pasipriešinimą dabartinei Europos trajektorijai europiečių tautose“, – pareiškiama dokumente.
Dokumento autoriai rašo: „Ilgalaikėje perspektyvoje daugiau nei tikėtina, kad vėliausiai po kelių dešimtmečių tam tikrose NATO šalyse narėse daugumą gyventojų sudarys ne europiečių kilmės asmenys. Todėl lieka neatsakytas klausimas, ar jos savo vietą pasaulyje ar savo aljansą su Jungtinėmis Valstijomis vertins taip pat, kaip anuomet, kai pasirašė NATO chartiją.“
„Dienos, kai Artimieji Rytai buvo dominuojantis Amerikos užsienio politikos klausimas tiek ilgalaikio planavimo, tiek kasdienio vykdymo prasme, laimei, baigėsi“, – skelbiama dokumente.
