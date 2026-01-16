JAV Kongreso nariai lankosi Danijoje, norėdami pareikšti paramą Grenlandijai

Dviejų dienų vizitas vyksta tuo metu, kai Grenlandijoje pradedama Europos NATO narių karinės žvalgybos misija, taip pat siekiant pademonstruoti paramą.
11 Kongreso narių ketina surengti derybas su Danijos ministre pirmininke Mette Frederiksen (Mete Frederiksen) ir jos Grenlandijos kolega Jensu-Frederiku Nielsenu (Jensu Frederiku Nilsenu).
Grupė apie vidurdienį atvyko į Danijos darbdavių asociaciją „Dansk Industri“ diskusijoms su verslo lyderiais.
Vėliau jie planuoja susitikti su danų parlamento, virš kurio penktadienį, demonstruojant vienybę, buvo iškelta Grenlandijos vėliava, nariais.
„Mes jaučiame abipusį solidarumą su šios šalies žmonėmis ir Grenlandija. Jie dešimtmečius buvo mūsų draugai ir sąjungininkai“, – žurnalistams sakė JAV senatorius Dickas Durbinas (Dikas Derbinas).
„Norime, kad jie žinotų, jog mes tai labai vertiname. O prezidento pareiškimai neatspindi to, ką jaučia Amerikos žmonės“, – pridūrė jis, kalbėdamas apie D. Trumpą.
Penktadienį prieš pat vidurdienį vietos (13 val. Lietuvos) laiku naujienų agentūros AFP žurnalistas Kopenhagoje matė didelį juodą mikroautobusą, išvažiuojantį iš M. Frederiksen biuro, tačiau jos biuras atsisakė patvirtinti, ar susitikimas įvyko.
Delegacija apsilankė Kopenhagoje po trečiadienį Vašingtone įvykusio susitikimo, kuriame Danijos atstovai pareiškė, kad jų ir JAV nuomonės dėl Grenlandijos ateities iš esmės skiriasi.
Grenlandijos sostinės Nūko gyventojai džiaugėsi demonstruojama parama jiems.
„(JAV) Kongresas niekada nepritartų kariniams veiksmams Grenlandijoje. Tai tik vieno idioto kalbos“, – AFP sakė 39-erių profsąjungos atstovas.
„Jei jis tai padarys, jam bus surengtas apkaltos procesas arba jis bus išspirtas. Jei Kongreso nariai nori išsaugoti demokratiją, jie turi imtis veiksmų“, – teigė profsąjungos atstovas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.
Demonstracijos
D. Trumpas teigia, kad Jungtinėms Valstijoms reikia naudingųjų iškasenų turtingos Grenlandijos ir kritikavo Daniją už tai, kad, anot jo, ji nedaro pakankamai, kad padidintų savo salos saugumą.
JAV prezidentas tvirtai laikėsi šio argumento, nepaisant to, kad strategiškai svarbi Grenlandija, kaip Danijos dalis, yra NATO narė.
Pasak AFP žurnalisto, penktadienį Nūke buvo daugiau karinio personalo, praėjus kelioms dienoms po Danijos pareiškimo, kad stiprina savo karinį buvimą Grenlandijoje.
„Nemanau, kad kariai Europoje daro įtaką prezidento sprendimų priėmimo procesui ir visiškai neturi jokios įtakos jo tikslui įgyti Grenlandiją“, – per spaudos konferenciją sakė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt (Kerolain Livit).
Danijos užsienio reikalų ministras Larsas Lokke Rasmussenas (Larsas Liokė Rasmusenas) atmetė bet kokią galimybę JAV įgyti Grenlandiją.
Europos karių dislokavimas Grenlandijoje karinių pratybų metu yra skirtas „pasiųsti signalą“ visiems, įskaitant Jungtines Valstijas, kad Europos šalys yra pasiryžusios „ginti (savo) suverenitetą“, pareiškė Prancūzijos ginkluotųjų pajėgų ministrė Alice Rufo (Alis Rufo).
Jungtinė Karalystė (JK), Suomija, Prancūzija, Vokietija, Nyderlandai, Norvegija ir Švedija paskelbė dislokuosiančios nedidelį skaičių karių, kad pasiruoštų būsimoms pratyboms Arktyje.
„Pirmoji prancūzų karių komanda jau yra ten ir artimiausiomis dienomis bus pastiprinta sausumos, oro bei jūrų pajėgumais“, – ketvirtadienį pareiškė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas).
Šeštadienį Danijoje ir Grenlandijoje planuojamos didelės demonstracijos, skirtos protestuoti prieš D. Trumpo teritorines ambicijas.
Tūkstančiai žmonių socialiniuose tinkluose pareiškė ketinantys dalyvauti Grenlandijos asociacijų organizuojamuose protestuose Nūke ir Kopenhagoje, Orhuse, Olborge ir Odensėje.
Be D. Durbino, JAV delegacijoje buvo demokratų senatoriai Chrisas Coonsas (Krisas Kunsas), Jeanne Shaheen (Džin Šahin), Peteris Welchas (Piteris Velčas), taip pat respublikonai Lisa Murkowski (Liza Murkovski) ir Thomas Tillisas (Tomas Tilisas).
Delegacijoje taip pat yra tokie Atstovų Rūmų demokratai kaip Madeleine Dean (Madlen Din), Steny Hoyeris (Stenis Hojeris), Sara Jacobs (Sara Džeikobs), Sarah McBride (Sara Makbraid) ir Gregory Meeksas (Gregoris Miksas).
Naujausi komentarai