Prancūzijos URM: ES turi „strateginę atsakomybę“ Grenlandijoje

„Europos Sąjunga turi strateginę atsakomybę Grenlandijoje, nes Arkties saugumas yra mūsų pačių saugumas“, – žurnalistams sakė jis.
„Arkties saugumas yra neatsiejamas nuo (...) Europos saugumo“, – teigė J.-N. Barrot.
J.-N. Barrot taip kalbėjo Danijai pranešus, kad Vašingtonas vis dar nori perimti naudingųjų iškasenų turtingos Arkties salos kontrolę.
„Mes palaikome Daniją ir solidarizuojamės su ja, ir taip pat tikimės, kad galėtume pasikliauti Danijos parama ir solidarumu, jei šiandien atsidurtume tokioje pačioje padėtyje“, – tvirtino jis.
Grenlandija „yra Europos teritorija, kurią saugo NATO“, pažymėjo J.-N. Barrot.
„NATO, NATO sąjungininkės, Europos valstybės yra visiškai pajėgios ginti savo teritoriją nuo bet kokių grėsmių, kad ir iš kur jos kiltų", – pridūrė jis.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas anksčiau ketvirtadienį pareiškė, kad jo šalis netrukus pasiųs daugiau sausumos, oro ir jūrų pajėgų prisijungti prie Europos karinių pratybų Grenlandijoje.
„Pirmoji prancūzų karių komanda jau yra ten ir artimiausiomis dienomis bus pastiprinta sausumos, oro bei jūrų pajėgumais“, – sakė jis.
