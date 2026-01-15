 Baltieji rūmai: Europos karių dislokavimas Grenlandijoje neturi jokios įtakos Donaldo Trumpo planams

2026-01-15 21:49
BNS inf.

 Europos karių dislokavimas Grenlandijoje neturi jokios įtakos JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) planams iš Danijos perimti strateginės Arkties salos kontrolę, ketvirtadienį pranešė Baltieji rūmai.

Baltieji rūmai: Europos karių dislokavimas Grenlandijoje neturi jokios įtakos Donaldo Trumpo planams / AP nuotr.

„Nemanau, kad kariai Europoje daro įtaką prezidento sprendimų priėmimo procesui ir visiškai neturi jokios įtakos jo tikslui įsigyti Grenlandiją“, – per spaudos konferenciją sakė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt (Kerolain Livit), paklausta apie Europos pajėgų dislokavimą. 

