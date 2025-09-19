JAV komikai kalba apie Trumpo įvedamą cenzūrą

Televizijos tinklo ABC sprendimas neribotam laikui sustabdyti J. Kimmelio veiklą buvo priimtas po to, kai Federalinės ryšių komisijos (FCC) pirmininkas Brendanas Carras pagrasino nutraukti jo laidą transliuojančių ABC filialų licencijas.
Stephenas Colbert'as, kurio paties „Emmy“ apdovanojimą pelniusi CBS laida „Late Show“ kitais metais bus pašalinta iš eterio, savo ketvirtadienio programą pradėjo žodžiais: „Šiandien mes visi esame Jimmy Kimmelis.“
„ABC po D. Trumpo FCC pirmininko grasinimų iš savo eterio neribotam laikui pašalino J. Kimmelį. Tai akivaizdi cenzūra“, – sakė S. Colbert'as įžanginiame monologe.
„Autokratui negalima nusileisti nė per colį, ir jei ABC mano, kad tai patenkins režimą, jie yra apgailėtinai naivūs“, – tvirtino jis.
S. Colbert'o laida buvo nutraukta netrukus po to, kai jis sukritikavo CBS patronuojančios bendrovės „Paramount Global“ susitarimą dėl D. Trumpo ieškinio dėl interviu su buvusia viceprezidente Kamala Harris.
Ketvirtadienio vakarą „Comedy Central“ televizijos laidos vedėjas Jonas Stewartas buvo pristatytas kaip „jūsų patriotiškai paklusnus vedėjas visiškai naujoje valstybės remiamoje „The Daily Show“.
„Kai kurie niurzgliai gali teigti, kad šios administracijos susirūpinimas dėl kalbos tėra ciniškas triukas (...) siekiant paslėpti precedento neturintį galios konsolidavimą ir vienvaldį bauginimą“, – sakė J. Stewartas.
„Kai kurie žmonės taip sakytų – tik ne aš, manau, kad tai puiku“, – juokavo jis.
D. Trumpas, grįždamas po vizito į Britaniją, dar kartą pasmerkė vakarines humoro laidas sakydamas, kad „viskas, ką jie daro, yra patyčios iš Trumpo“.
„Turiu omenyje, kad jie gauna licenciją. Manyčiau, kad galbūt iš jų reikėtų atimti licenciją. Tai nuspręs Brendanas Carras“, – sakė D. Trumpas žurnalistams lėktuve „Air Force One“.
Anksčiau D. Trumpas paragino NBC pašalinti satyrikus Jimmy Falloną ir Sethą Meyersą, savo socialinėje platformoje „Truth Social“ rašydamas, kad jie yra „visiški nevykėliai“.
Per laidą „The Tonight Show“ J. Fallonas gyrė J. Kimmelį: „Padorus, juokingas ir mylintis vyrukas, ir tikiuosi, kad jis grįš.“
S. Meyersas ketvirtadienį sakė, kad D. Trumpo administracija „vykdo žodžio laisvės varžymą“ savo šalyje.
„Ir visiškai nesusijusia gaida, tiesiog noriu pasakyti (...) Visada žavėjausi ir gerbiau poną Trumpą“, – sakė jis.
„Jei kada nors matėte mane sakant ką nors neigiamo apie jį, tai tik dirbtinis intelektas“, – šaržavo komikas.
Vėlyvojo vakaro laidų legenda Davidas Lettermanas ketvirtadienį taip pat gynė J. Kimmelį, pavadinęs ABC sprendimą juokingu.
„Negalima tiesiog atleisti žmogaus dėl to, kad bijai ar bandai pataikauti autoritarinei nusikaltėlių administracijai Ovaliajame kabinete“, – sakė D. Lettermanas Niujorke vykusiame renginyje.
