JAV ir Australija susitarė dėl retųjų elementų, Trumpas žada povandeninius laivus

Abu lyderiai per susitikimą Baltuosiuose rūmuose daugiausiai dėmesio skyrė dviem sritims: gynybai ir ypač svarbiems elementams. Šiose srityse Vašingtonas ir Kanbera bendradarbiauja siedami atsverti tai, ką laiko augančiomis Kinijos ambicijomis.
A. Albanese'is sakė, kad pagal susitarimą dėl retųjų elementų Australijoje bus vykdomi 8,5 mlrd. JAV dolerių (7,3 mlrd. eurų) vertės projektai, o šalių santykiai bus pakylėti į naują lygį.
Australijos ministras pirmininkas savo šalies naudingąsias iškasenas vadino būdu atlaisvinti Kinijos gniaužtus dėl retųjų elementų tiekimo pasauliui.
Vyriausybės duomenimis, Australija yra tarp penkių pasaulio šalių, išgaunančių daugiausiai ličio, kobalto ir mangano, naudojamų daugybėje dalykų nuo puslaidininkių iki karinės technikos, elektromobilių ir vėjo turbinų.
Kinija perdirba daugiausiai ličio ir nikelio pasaulyje, ir turi beveik monopoliją dėl kitų retųjų elementų perdirbimo.
Analitikai sako, kad Australija vargu ar mes iššūkį šiam dominavimui, bet tikrai gali pasiūlyti patikimą, nors ir mažesnį, kanalą, mažinantį priklausomybės nuo Kinijos riziką.
Australijos vyriausybė sakė, kad ji ir JAV vyriausybė per ateinantį pusmetį investuos po daugiau kaip 1 mlrd. JAV dolerių (0,86 mlrd. eurų), o Baltieji rūmai nurodė, kad abi šalys investuos 3 mlrd. JAV dolerių (2,57 mlrd. eurų).
A. Albanese'is taip pat siekė pažangos dėl įstrigusio 2021 metų AUKUS – trišalio Australijos, Jungtinės Karalystės (JK) ir JAV gynybos aljanso – susitarimo povandeninių laivų klausimu.
Vašingtonas anksčiau šiais metais sakė, kad peržiūri susitarimą dėl mažiausiai trijų „Virginia“ klasės atominių atakos povandeninių laivų, pasirašytą ankstesnio prezidento Joe Bideno, bet D. Trumpas pažadėjo, kad Australija juos gaus.
„Povandeniniai laivai, kuriuos pradedame statyti Australijai, tikrai juda į priekį“, – reporteriams sakė D. Trumpas, Baltuosiuose rūmuose sėdėdamas šalia A. Albanese'io.
„Dėl to ilgai ir sunkiai dirbome, ir kaip tik dabar pradedame tą procesą. Ir tai tikrai labai greitai, labai gerai juda į priekį“, – pridūrė jis.
Naujausi komentarai