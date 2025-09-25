ERPB: JAV muitai, konkurencija su Kinija daro spaudimą Europos ekonomikos augimui

Londone įsikūręs ERPB šiek tiek sumažino ekonomikos augimo jo veiklos regionuose 2026 metais prognozę, bet padidino šių metų augimo prognozę.
„Pirmasis spaudimo taškas, apie kurį visi galvoja, yra patekimas į JAV rinką“, – naujienų agentūrai AFP sakė ERPB vyriausioji ekonomistė Beata Javorcik.
ERPB šalių eksportas į Jungtines Valstijas šių metų pirmąjį ketvirtį padidėjo, nes buvo nuspėjama, kad prezidentas Donaldas Trumpas įves muitus, tačiau antrąjį ketvirtį jis sumažėjo.
„Visgi šie vidurkiai slepia daug skirtumų tarp šalių“, – sakė B. Javorcik.
Pavyzdžiui, Kazachstanas padidino sidabro ir aukso luitų eksportą į Jungtines Valstijas, o Vengrija pasipelnė iš vaistų ir kompiuterių eksporto.
Tuo metu Slovėnijos eksportas nukentėjo dėl integracijos į Šveicarijos vaistų tiekimo grandines, nes šios šalies eksportas į Jungtines Valstijas apmokestinamas 39 proc. tarifu.
ERPB dabar prognozuoja 3,1 proc. augimą 2025 metais. Dar gegužę jis tikėjosi 3 proc. prieaugio.
Tačiau kitąmet numatomas 3,3 proc. ekonomikos augimas yra silpnesnis nei prognozuota iš pradžių, nes jį varžys Rumunija ir Balkanų šalys.
Institucija taip pat paminėjo spaudimą, susijusį su padidėjusia konkurencija su Kinija eksporto rinkose ir su ribotomis vyriausybių biudžeto fiskalinėmis galimybėmis.
ERPB įkurtas 1991 metais padėti buvusio sovietinio bloko šalims pereiti prie laisvosios rinkos ekonomikos. Vėliau jis išplėtė savo veiklą, įtraukdamas Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos šalis.
