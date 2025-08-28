Šveicarija dėl JAV muitų apkarpė ekonomikos augimo prognozes

D. Trumpas nustebino turtingą Alpių valstybę, paskelbęs 39 proc. muitą importui iš Šveicarijos nuo rugpjūčio – vieną didžiausių naujų mokesčių, kuriuos jis nustatė dešimtims šalių.
Naujasis tarifas kelia grėsmę ištisiems į eksportą orientuotiems Šveicarijos ekonomikos sektoriams, ypač laikrodžių, pramonės įrengimų, taip pat šokolado ir sūrio gamybos.
Ekonomikos ministerijos Ekonomikos reikalų valstybės sekretoriatas (SECO) teigė, kad dabar prognozuojamas silpnesnis augimas.
„Atnaujintas SECO ekonominis scenarijus rodo, kad dėl didesnių JAV importo muitų Šveicarijos ekonomika veikiausiai augs lėčiau nei manyta iki šiol, ypač ateinančiais metais“, – nurodoma pranešime.
Šveicarijos vyriausybės verslo ciklų ekspertų grupė apkarpė ekonomikos augimo prognozes, palyginti su birželį skelbtomis: nuo 1,3 proc. iki 1,2 proc. šiemet ir nuo 1,2 proc. iki 0,8 proc. kitąmet.
„Šiuo metu nesitikima reikšmingos recesijos. Tačiau ekonominis poveikis tam tikriems sektoriams ir įmonėms gali būti svarus“, – pažymėjo SECO.
Kitas prognozių atnaujinimas numatytas spalio viduryje.
Naujausi komentarai