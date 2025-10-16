JAV federalinis teismas sustabdė masinius atleidimus per vyriausybės uždarymą

Federalinė teisėja Susan Illson patenkino dviejų profsąjungų prašymą sustabdyti atleidimus daugiau kaip 30 institucijų, kol teismas nepaskelbs galutinio sprendimo, praneša agentūra „Reuters“.
Prieš tai JAV Valdymo ir biudžeto biuro direktorius Russellas Voughtas pareiškė, kad dėl vyriausybės uždarymo darbo gali netekti daugiau kaip 10 tūkst. federalinių tarnautojų.
S. Illston savo sprendimą argumentavo viešais D. Trumpo ir R. Voughto pasisakymais, kurie, jos teigimu, rodo politinį atleidimų motyvą. D. Trumpas, pavyzdžiui, pareiškė, kad atleidimai bus nukreipti prieš „demokratų institucijas“.
„Teisinėje valstybėje to negalima daryti“, – teigė buvusio demokratų prezidento Billo Clintono paskirta teisėja. Manoma, kad vyriausybės imsis teisinių žingsnių prieš teismo sprendimą.
D. Trumpo administracija praėjusią savaitę pradėjo masinius atleidimus. Remiantis teismo dokumentais, iki šiol aštuoniose institucijose atleista apie 4 tūkst. 100 darbuotojų, be kita ko, Sveikatos, Švietimo ir Prekybos departamentuose. Šimtai panešimų apie atleidimus buvo išsiųsti per klaidą ir vėliau atšaukti, nurodoma teismo dokumentuose.
Vyriausybės uždarymas, kuris trečiadienį tęsėsi 15-ą dieną, anot iždo sekretoriaus Scotto Bessento, per savaitę atsieina 15 mlrd. dolerių. Tai esą daro didelę žalą šalies ekonomikai.
D. Trumpo respublikonai abiejuose Kongreso rūmuose turi daugumą, tačiau Senate reikia bent septynių demokratų balsų, kad būtų priimtas finansavimo įstatymas. Demokratai sako pritarsiantys įstatymui, jei bus pratęstos subsidijos sveikatos draudimui.
