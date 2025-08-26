JAV dėl Jairo Bolsonaro teismo panaikino Brazilijos teisingumo ministrui išduotą vizą

JAV valstybės departamentas dar nepatvirtino naujausios Vašingtono sankcijos Brazilijai už sprendimą teisti buvusį prezidentą Jairą Bolsonaro (Žairą Bolsonaru), įtariamą sąmokslu įvykdyti perversmą.
„Norėjau pareikšti savo ir vyriausybės solidarumą su kolega Lewandowski, kuris susidūrė su neatsakingu JAV veiksmu panaikinant jo vizą“, – pareiškė L. I. Lula da Silva per ministrų posėdį sostinėje Brazilijoje.
Prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas), J. Bolsonaro teismą vadinantis „raganų medžiokle“, taip pat įvedė 50 proc. muitus dešimtims Brazilijos į JAV eksportuojamų prekių. Be to, JAV paskelbė vizų sankcijas teisėjams buvusiam prezidentui iškeltoje byloje.
J. Bolsonaro gresia 40 metų kalėjimo, jei jis bus pripažintas kaltu dėl įtariamo sąmokslo surengti perversmą, kad susigrąžintų valdžią iš L. I. Lulos da Silvos po pralaimėjimo per 2022 metų rinkimus.
Brazilijos Aukščiausiasis Teismas rugsėjo 2 dieną pradės nagrinėti kaltinimus J. Bolsonaro, kuris ėjo didžiausios Lotynų Amerikos šalies prezidento pareigas 2019–2022 metais, dėl bandymo įvykdyti perversmą.
J. Bolsonaro neigia kaltinimus ir tvirtina, kad jo teismas yra Brazilijos teismų sistemos, susivienijusios su L. I. Lulos da Silvos vyriausybe, bandymas užkirsti kelią jo sugrįžimui į valdžią per 2026 metų rinkimus.
Kol laukia nuosprendžio, kurį Aukščiausiasis Teismas turėtų paskelbti kitą mėnesį, jam taikomas namų areštas.
Pirmadienį prokurorai paragino policiją artėjant nuosprendžio paskelbimui sugriežtinti J. Bolsonaro gyvenamosios vietos stebėseną, aiškindami, kad jis gali pabėgti.
Praėjusią savaitę paaiškėjo, kad buvusio prezidento telefone buvo rastas 33 puslapių prieglobsčio prašymo juodraštis, adresuotas Argentinos dešiniųjų pažiūrų prezidentui Javierui Milei (Chavjerui Milėjui).
Dokumente, datuotame kelios dienos po to, kai policija 2024 metų vasarį pradėjo jo tyrimą, J. Bolsonaro teigė, kad tapo politinio persekiojimo auka.
Naujausi komentarai