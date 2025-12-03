JAV atidarė naują didžiulį konsulatą Irako Kurdistane

Kurdų pareigūnai palaiko tvirtus ryšius su JAV, kurios vadovavo 2003 metų invazijai, nuvertusiai kurdus persekiojusį ilgametį Irako vadovą Saddamą Husseiną (Sadamą Huseiną)
JAV konsulatą Erbilyje turi nuo 2011-ųjų, tačiau naujasis, gerokai didesnis kompleksas užima apie 20 hektarų plotą.
„Šis projektas yra fizinis ilgalaikės Amerikos partnerystės su Iraku ir Irako Kurdistano regionu simbolis“, – per atidarymą sakė JAV valstybės sekretoriaus pavaduotojas valdymui ir ištekliams Michaelas J. Rigasas (Maiklas Dž. Rigasas).
Kurdistanas pateikia save kaip santykinę stabilumo oazę dešimtmečius neramumų krečiame Irake.
M. J. Rigasas teigė, kad Vašingtonas Irako Kurdistano regioną vertina kaip „dinamišką amerikiečių įmonių įėjimo į Irako rinkas tašką“.
Nemažai JAV įmonių jau yra daug investavusios Irake, įskaitant Kurdistaną, o naftos milžinė „ExxonMobil“ neseniai sugrįžo į šalį po dvejų metų pertraukos.
Visgi pastaraisiais mėnesiais Kurdistane užfiksuota virtinė dronų atakų, daugiausia nukreiptų į dujų ir naftos telkinius. M. J. Rigasas paragino vietos pareigūnus išardyti dėl šių smūgių kaltinamas Irano remiamas sukarintas grupuotes.
