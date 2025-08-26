 JAV ambasadorius NATO apie saugumo garantijas Ukrainai: nestatykime vežimo prieš arklį

JAV ambasadorius NATO apie saugumo garantijas Ukrainai: nestatykime vežimo prieš arklį

2025-08-26 10:52
Vilmantas Venckūnas (BNS)

Vilniuje viešintis JAV ambasadorius NATO Matthew G. Whitakeris (Metju Vitakeris) sako, kad Vašingtono saugumo garantijos Ukrainai yra įmanomos tik pasiekus taikos susitarimą.

Matthew G. Whitakeris

„Žinoma, pokalbiai dėl to vyksta šiuo metu, tačiau mums pirmiausia reikia turėti taikos susitarimą. Tad nestatykime vežimo prie arklį“, – spaudos konferencijoje antradienį kalbėjo ambasadorius.

„Reikia užbaigti karą, reikia taikos Europoje. Tada, žinoma, bus saugumo garantijos. Pokalbiai vyksta kariuomenės vadų ir gynybos ministrų lygmenyje, NATO viduje“, – pridūrė jis.

Kaip skelbė BNS, JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) po derybų su Europos lyderiais šią savaitę pareiškė, kad Europa galėtų suteikti saugumo garantijas Ukrainai kaip Rusijos taikos susitarimo dalį, o Vašingtonas atliktų priežiūros vaidmenį.

Vėliau jis teigė, kad saugumo garantijos Ukrainai galėtų apimti JAV paramą ore ir Europos sausumos pajėgas.

„Prezidentas Trumpas sakė, kad dalyvausime bet kokiose saugumo garantijose, kurios bus taikos susitarimo dalimi. Akivaizdu, kad Jungtinės Valstijos gali prisidėti konkrečiais pajėgumais ir, jeigu reikės, mes jais ir prisidėsime. Prezidentas Trumpas sakė, kad mes būsime saugumo garantijų dalimi, jis dėl to gana aiškiai išsireiškė“, – kalbėjo M. G. Whitakeris.

D. Trumpas teigė per dvi savaites įvertinsiantis taikos tarp Rusijos ir Ukrainos perspektyvas ir pridūrė, kad „po to galbūt turėsime imtis kitokios taktikos“.

