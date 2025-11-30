 Ukrainoje mūšio lauke per pastarąją parą sunaikinta dar 1 160 rusų karių

2025-11-30 09:38
Jūras Barauskas (UKRINFORM)

Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. lapkričio 30 d. rusų okupantų pajėgos Ukrainoje vykstančiame kare jau prarado maždaug 1 172 860 karių, iš kurių 1 160 buvo sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės vien per pastarąją parą. 

Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje / Scanpix nuotr.

Apie tai socialinių tinklų platformoje „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, nuo plataus masto invazijos pradžios Ukrainos gynybos pajėgos jau sunaikino 11 386 rusų tankus (+5), 23 672 šarvuotąsias kovos mašinas (+14), 34 740 artilerijos sistemų (+7), 1 552 raketų paleidimo sistemas (+2), 1 253 oro gynybos sistemas, 430 karo lėktuvų, 347 sraigtasparnius, 85 851 nepilotuojamąjį orlaivį (+213), 4 024 kruizines raketas , 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 68 512 transporto priemones ir kuro cisternas (+49), 4 010 specialiosios įrangos vienetų.

Duomenys apie priešų nuostolius yra nuolat tikslinami.

