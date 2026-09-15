Japonijoje šimtamečių skaičius pirmą kartą viršijo 100 tūkstančių

Pasaulio banko duomenimis, Japonijos gyventojų amžiaus mediana siekia 49,9 metų – pagal šį rodiklį pasaulyje ją lenkia tik Monakas.
Naujausias vyriausybės tyrimas, paskelbtas prieš kitą savaitę vyksiančią kasmetinę šventę „Pagarba vyresniems“, parodė, kad rugsėjo 1 d. 100 metų ir vyresnių žmonių skaičius šalyje siekė 107 677.
Ministerijos teigimu, pirmą kartą nuo 1963 m., kai pradėti rinkti duomenys, šimtamečių skaičius viršijo 100 tūkst. ribą, o apie 90 proc. jų sudaro moterys.
Šios amžiaus grupės gyventojų skaičius nuolat auga ir vis naujus rekordus pasiekia jau 56 metus iš eilės.
Birželio mėnesio duomenys parodė, kad praėjusiais metais Japonijos gimstamumo rodiklis vėl nukrito iki naujų rekordinių žemumų, o tai dar labiau pabrėžia demografinę krizę, kurią patiria ketvirta pagal dydį pasaulio ekonomika.
Ši užsitęsusi krizė jau dabar sukelia darbo jėgos trūkumą, sparčiai augančias socialinio draudimo išlaidas ir mažėjančią mokesčių mokėtojų bazę.
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