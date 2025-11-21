JAE giria Donaldo Trumpo pastangas užbaigti karą Sudane

JAE užsienio reikalų ministras šeichas Abdullah bin Zayedas al Nahyanas (Abdula bin Zajedas Nahjanas) per pokalbį su JAV diplomatijos vadovu Marco Rubio (Marku Rubiju) gyrė D. Trumpo „pareiškimus, kuriuose raginama nutraukti siaubingus išpuolius prieš civilius gyventojus per pilietinį karą, kuris tęsiasi jau daugiau nei dvejus metus, taip pat tai, kad jis vadovauja pastangoms pasiekti stabilumą Sudane“, sakoma ministerijos pranešime.
JAE dažnai kaltinami parama sukarintai grupuotei „Greitosios paramos pajėgos“ (RSF), kariaujančiai su Sudano kariuomene, tačiau patys jie tą neigia.
