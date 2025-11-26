Sudano kariuomenės vadas prašo Trumpo padėti užbaigti karą jo šalyje

„Sudano liaudis dabar tikisi, kad Vašingtonas žengs kitą žingsnį: pasinaudos JAV prezidento sąžiningumu ir bendradarbiaus su mumis ir su tais regiono gyventojais, kurie nuoširdžiai siekia taikos, kad užbaigtų šį karą“, – dienraštyje „The Wall Street Journal“ paskelbtame straipsnyje rašė de facto Sudano lyderis.
Mėginimai kare, kuris nusinešė dešimtis tūkstančių gyvybių, privertė 12 milijonų žmonių palikti savo namus ir sukėlė didžiausią pasaulyje badą bei vidinių pabėgėlių krizę, derybų keliu siekti taikos tarp A. Burhano ir jo buvusio pavaduotojo, Greitojo reagavimo pajėgų vado Mohamedo Hamdano Daglo, ne kartą žlugo.
D. Trumpas praėjusią savaitę pirmą kartą susidomėjo šiuo karu ir, Saudo Arabijos sosto įpėdinio Mohammedo Bin Salmano paragintas įsikišti, pažadėjo jį užbaigti.
„Sudaniečiai vieningai sutaria, kad D. Trumpas yra lyderis, kuris kalba tiesiai ir veikia ryžtingai. Daugelis mano, kad jis turi ryžto pasipriešinti užsienio veikėjams, kurie siekia pratęsti mūsų kančias“, – rašė A. Burhanas.
Tiesa, armijos vadas savo straipsnyje tiesiogiai nemini Jungtinių Arabų Emyratų, kuriuos ne kartą kaltino remiant GRP, nors patys JAE tokius kaltinimus nuosekliai neigia.
JAV ir JAE, kartu su Saudo Arabija ir Egiptu, šiuo metu bando tarpininkauti siekiant susitarti dėl paliaubų.
Derybas, kuriose tarpininkavo JAV ir Saudo Arabija, pirmiau blokavo tiek armija, tiek GRP.
Trečiadienį paskelbtame straipsnyje A. Burhanas teigė, kad reikėjo rinktis „tarp suverenios valstybės, bandančios apsaugoti savo piliečius, ir genocidą vykdančios smogikų grupuotės, pasiryžusios sunaikinti ištisas bendruomenes“.
Tarptautinė bendruomenė pripažįsta A. Burhano vyriausybę, o sausio mėnesį JAV nusprendė, kad GRP vakariniame Darfūro regione vykdė genocidą.
Tačiau nuo karo pradžios ir jo paties pajėgos buvo kaltinamos žiaurumais, įskaitant išpuolius prieš civilius gyventojus ir beatodairišką gyvenamųjų rajonų apšaudymą.
„Aš seniai supratau, kad GRP yra parako statinė“, – trečiadienį rašė A. Burhanas – karjeros karys, kuris 2021 m. kartu su M. Daglo siekė iš laikinosios vyriausybės pašalinti civilius.
GRP vadas M. Daglo, kurio kovotojus Chartumo valdžia kadaise buvo samdžiusi, kad šie kovotų jos karuose Sudano pakraščiuose, po 2018–2019 m. sukilimo Sudane tapo A. Burhano dešiniąja ranka.
Ilgai rusenusi jųdviejų kova dėl valdžios 2023 m. balandžio 15 d. peraugo į plataus masto karą.
