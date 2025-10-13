Izraelis sako sulaukęs septynių „Hamas“ paleistų įkaitų

„Mes laukėme 738 dienas, kad galėtume pasakyti: Sveiki sugrįžę namo“, – socialiniame tinkle „X“ paskelbė Izraelio užsienio reikalų ministerija, įvardindama paleistus įkaitus kaip Guy Gilboa Dalalą, Eitaną Morą, Mataną Angrestą, Aloną Ohelį, Gali ir Zivą Bermanus bei Omri Miraną.
Izraelio įkaitų artimųjų grupė pirmadienį pareiškė, kad tęs darbą, siekdama užtikrinti visų Gazoje laikomų įkaitų grąžinimą.
„Mūsų kova nesibaigė. Ji nesibaigs, kol nebus surastas paskutinis įkaitas ir grąžintas tinkamam laidojimui. Tai mūsų moralinė pareiga. Tik tada Izraelio žmonės bus visaverčiai“, – pareiškime teigė Įkaitų ir dingusių šeimų forumas.
