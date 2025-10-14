Izraelyje kilo pyktis, kad „Hamas“ negrąžino visų mirusių įkaitų

Buvo manoma, kad įkaitus laikanti islamistų grupuotė „Hamas“ pirmadienį negalės iš karto pasiekti visų 28 žuvusiųjų. Tačiau Izraelio vyriausybės pareigūnai pareiškė esantys „šokiruoti ir nusivylę“, kai buvo pristatyti tik keturi karstai, pranešė naujienų portalas „ynet“.
Izraelis reikalauja „pažangos“ šiuo klausimu vėliausiai iki antradienio vakaro, pranešė „Times of Israel“, nors oficialaus šio termino patvirtinimo nebuvo.
„Hamas“ taip pat nepaskelbė jokio pareiškimo. Tačiau grupuotei artimi šaltiniai teigė, kad norint pasiekti kūnus smarkiai sugriautame Gazos Ruože reikia papildomos įrangos ir laiko.
Atrodo, kad Izraelio valdžia netiki „Hamas“ teiginiais, jog negali surasti ar paimti žuvusiųjų. Kelios Izraelio žiniasklaidos priemonės pranešė, kad Izraelis įtaria, jog grupuotė laiko kūnus kaip svertą tolesnėms deryboms.
Pirmadienį gynybos ministras Izraelis Katzas apkaltino „Hamas“ pažeidžiant paliaubų susitarimą ir perspėjo dėl padarinių, bet nepasakė, kokių. Jis pabrėžė, kad Izraelis įvykdė savo įsipareigojimus ir pirmadienį paleido beveik 2000 kalintų palestiniečių.
Žuvusių įkaitų artimieji kritikuoja Izraelio vyriausybę. Tamiro Adaro motina Yael Adar vyriausybės derybas su „Hamas“ pavadino „išdavyste“ ir kaltino pareigūnus, kad nenustatė galutinio visų kūnų grąžinimo termino, pranešė „Times of Israel“.
Įkaitų ir dingusiųjų šeimų forumas paragino „nedelsiant sustabdyti“ susitarimą su „Hamas“, kol iš Gazos Ruožo nebus grąžinti visi žuvę įkaitai.
Grąžinus mirusiuosius, turi būti oficialiai nustatyta jų tapatybė. Ankstesniu atveju „Hamas“ grąžino ne tą kūną, todėl kyla abejonių dėl patikrinimo.
Pagal paliaubų susitarimą visi įkaitai, gyvi ir mirę, turėjo būti perduoti Izraeliui pirmadienį.
Izraelio kariuomenė antradienį pranešė, kad buvo identifikuoti keturių „Hamas“ grąžintų įkaitų kūnai, įskaitant Nepalo studento kūną. Kariškių pranešime dvi aukos įvardytos kaip 26 metų izraelietis Guy Iluzas ir 22 metų studentas iš Nepalo Bipinas Joshi. Kitų dviejų įkaitų vardai kol kas neskelbiami jų šeimų prašymu, priduriama pranešime.
